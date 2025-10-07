La Copa BetPlay 2025 entra en su etapa decisiva con el inicio de los cuartos de final, y uno de los duelos más interesantes será el que protagonizarán Envigado FC y Deportivo Pereira. El partido de ida se jugará este martes 7 de octubre en el estadio Polideportivo Sur, desde las 3:00 p.m. (hora en Colombia).

El equipo local, ya descendido en la Liga BetPlay, busca hacer historia en el torneo copero y dar una alegría a su hinchada. En frente estará un Deportivo Pereira que también atraviesa una racha negativa en el campeonato de liga, pero que mantiene la ilusión de avanzar y luchar por un título que podría devolverle protagonismo a nivel nacional.

Dónde ver HOY Envigado vs Deportivo Pereira en TV y ONLINE por la Copa BetPlay

El encuentro entre Envigado y Deportivo Pereira podrá verse en todo el territorio colombiano a través de los siguientes canales y plataformas:

Televisión: Win Sports y Win Sports+ (canal premium del fútbol colombiano).

Win Sports y Win Sports+ (canal premium del fútbol colombiano). Online: transmisión en Win Sports Online (Win Play), disponible por suscripción.

La señal oficial ofrecerá la cobertura completa del compromiso, incluyendo la previa, análisis de los especialistas y reacciones posteriores al pitazo final.

Detalles del partido en Envigado

El duelo se disputará en el estadio Polideportivo Sur, hogar del Envigado FC, un escenario con capacidad para cerca de 10 mil espectadores y una de las canchas con mejor gramado del país.

Designación arbitral:

Árbitro central: Diego Ulloa (Valle)

Asistente 1: Arbis Acosta (Guajira)

Asistente 2: Javier Villa (Antioquia)

VAR: Ricardo García (Santander)

El uso del VAR será fundamental para garantizar la justicia en una serie que promete ser pareja y disputada, teniendo en cuenta que ambos equipos llegan con necesidad de resultados positivos.

Así llega Envigado FC

El conjunto naranja ha tenido una temporada difícil en la Liga BetPlay, en la que ya perdió la categoría de manera anticipada. Sin embargo, su desempeño en la Copa BetPlay ha sido muy distinto.

Envigado ganó su grupo ante Alianza FC, Águilas Doradas, Barranquilla FC y Orsomarso, mostrando solidez defensiva y buen manejo del balón. Posteriormente, dio la gran sorpresa al eliminar a Millonarios, uno de los favoritos del certamen.

El equipo dirigido por Andrés Orozco busca cerrar la temporada con una alegría para su hinchada, pero llega con una racha adversa de ocho jornadas consecutivas sin triunfos en todas las competiciones.

Deportivo Pereira: sin victorias y con la mira en la semifinal

El Deportivo Pereira, bajo la dirección de Rafael Dudamel, también vive un momento complejo. En la Liga BetPlay ocupa la casilla 12 con 14 jornadas disputadas y siete partidos consecutivos sin ganar, lo que ha encendido las alarmas en el cuadro matecaña.

No obstante, en la Copa BetPlay su historia ha sido diferente. Pereira ganó su grupo frente a Fortaleza CEIF, Bogotá FC, Leones y La Equidad, y luego superó en la siguiente fase a Real Cundinamarca con autoridad. El estratega Dudamel espera que sus dirigidos recuperen la confianza y logren marcar fuera de casa, pensando en definir la serie la próxima semana en el estadio Hernán Ramírez Villegas.