Dimayor lo castigó con $52.668.180 de multa por simulación

Hace 35 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Ese es el valor que tiene la multa cuando se comprueba que un jugador incurrió en simulación de falta. Lo debe pagar Matías Rodríguez.

Además, corren también para él unas dos semanas de suspensión. El jugador del Cúcuta Deportivo espera que se proceda con el recurso de apelación. Tampoco puede creer esto que le está pasando.

Las sanciones de este tipo no son nuevas en el fútbol colombiano. Las simulaciones en el fútbol se castigarán fuerte, aunque aquí siempre ha quedado la duda de saber si este tipo de sanción ya es un poco exagerada, dado el alto valor de la multa.

Los hechos ocurrieron en el partido que el Cúcuta Deportivo jugó como local contra el Alianza Petrolera el pasado 8 de febrero por la cuarta fecha de la Liga BetPlay en el estadio General Santander.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó la acción de penalti sancionada por parte del árbitro Diego Escalante, quien castigó así una supuesta infracción de Fredy Flórez sobre Matías Rodríguez. Además, el jugador de Alianza posteriormente se acumuló en amonestaciones, por lo que vio la tarjeta roja.

Aunque el disparo de Agustín Vuletich fue atajado por parte de Ricardo Jerez y Alianza Petrolera se llevó los tres puntos por su victoria 0 – 2, los dirigentes enviaron una carta a Dimayor, protestando por la decisión y con la petición especial de revisar nuevamente la acción de penalti porque para ellos hubo simulación en el jugador Motilón.

La revisión del caso le dio la razón al club demandante. Se concluyó que Matías Rodríguez “contribuyó en un error de juicio”, al incidir en que el juez “adoptara una decisión incorrecta a un oficial del partido” en el partido contra Alianza Petrolera, por la fecha 4 de la Liga”.

En consecuencia, se le castigó con una multa de $52.668.180 y las 2 semanas de suspensión. “Recibí una foto en la noche del miércoles, me asusté mucho en ese momento, luego me dijeron que era un chiste. Esta mañana cuando llegue al club mis compañeros me dijeron que era verdad. Me parece una guasada que me cobren esos millones, es muy injusto, una locura”, dijo a Blu Radio el volante del Cúcuta Deportivo.

Además, le parece exagerado tener que pagar ese dinero, cuando acá en el fútbol colombiano hay clubes que les deben dinero a sus jugadores. “Estuve hablando con el abogado y me dijo que hará una apelación, estoy en espera de eso y espero solucionarlo lo antes posible porque más allá de eso me tocó a mí, pero pudo ser otro jugador”.