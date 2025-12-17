Esta noche, en el estadio Atanasio Girardot, se disputa el último partido oficial de la temporada del Fútbol Colombiano 2025. Luego de que ayer Deportes Tolima y Junior definieran al campeón de Liga, hoy será el turno de Independiente Medellín y Atlético Nacional, que saldrán a buscar el título de la Copa BetPlay, también conocida como Copa Colombia. Se viene un derbi paisa caliente, cargado de tensión y emociones, más aún en un año irregular para ambos, que encuentran en este trofeo la tabla de salvación para cerrar con decoro una temporada extenuante.

Independiente Medellín vs Nacional: plataformas online y señales de televisión para VER HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Deportivo Independiente Medellín vs Atlético Nacional Fecha: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Miércoles 17 de diciembre de 2025 Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia )

7:30 p.m. (hora de ) Evento: Final Copa BetPlay 2025 – partido de vuelta

Final – partido de vuelta Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Willmar Roldán

Willmar Roldán Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Una final abierta tras el empate sin goles de la ida

El fútbol colombiano se prepara para bajar el telón con una de esas noches que explican por qué este deporte sigue siendo un punto de encuentro para ciudades enteras. DIM y Atlético Nacional llegan a la revancha con la serie completamente abierta, luego del empate 0-0 registrado en el partido de ida, disputado el pasado 13 de diciembre.

Aquel primer duelo dejó sensaciones encontradas. Nacional fue ligeramente superior en la generación de juego y en las opciones creadas, pero Medellín resistió con orden, carácter y una actuación determinante de Washington Aguerre, quien se convirtió en la figura silenciosa del compromiso. El marcador no se movió, pero la tensión quedó instalada para una final que promete intensidad y nervios al límite.

El DIM, con su gente y la ilusión de gritar campeón

Para Independiente Medellín, esta final representa mucho más que un partido. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo busca levantar su cuarto título de Copa Colombia, tras los obtenidos en 1981, 2019 y 2020. El respaldo de su hinchada en el Atanasio aparece como un factor clave para un equipo que deberá asumir el protagonismo, manejar los tiempos y cerrar espacios ante un rival que castiga cualquier distracción.

El DIM se apoya en una base sólida. Aguerre volverá a ser fundamental desde el arco; en defensa, Kevin Mantilla aporta regularidad y liderazgo, mientras que en la mitad Léider Berrío equilibra y da dinámica. En ataque, Brayan León y el argentino Francisco Fydriszewski concentran las principales esperanzas de gol para convertir el esfuerzo colectivo en título.

Restrepo ha sido claro en la previa: análisis, fortaleza mental y claridad en los momentos decisivos. Para el entrenador, esta final tiene un valor especial por el rival y por lo que significa para la institución y su gente.

Nacional busca cerrar el año con un título y sostener su hegemonía

Del otro lado, Atlético Nacional llega con el objetivo de conquistar su tercer título consecutivo de la Copa BetPlay y regalarle una alegría a su afición en el cierre del año. El conjunto verdolaga confía en repetir el nivel mostrado en la ida, aunque sabe que deberá ser más contundente.

Para este compromiso, el técnico Diego Arias recupera al joven central Simón García, quien ya cumplió su sanción, y tendrá a disposición a gran parte de su nómina principal. Nombres como David Ospina, William Tesillo, Andrés Román, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos aparecen como piezas determinantes en una final donde los detalles marcan la diferencia. Además, se espera nuevamente la presencia del juvenil Juan Manuel Rengifo, una de las revelaciones del semestre.

En rueda de prensa, Arias confirmó que el cuerpo médico evalúa la evolución de Jorman Campuzano, y recalcó la importancia del partido: intensidad, energía y decisión serán innegociables en un clásico que define un título.

Clásico paisa: historia, presión y un solo campeón

La estadística agrega un condimento especial. El DIM podría convertirse en el tercer equipo en la historia del torneo en ser campeón tras empatar 0-0 en la ida, algo que solo lograron Santa Fe en 1989 y el propio Nacional en 2012. Antecedentes que refuerzan la idea de que, en el clásico antioqueño, nada está escrito de antemano.

Este miércoles, el fútbol colombiano bajará el telón con un duelo cargado de historia, orgullo y necesidad. Dos equipos, una copa y un último trofeo en juego. Medellín y Nacional se miran de frente, conscientes de que solo uno levantará la Copa BetPlay 2025.