Detalles revelados de las horas previas al fatídico accidente de Freddy Rincón

Hárold Saa, músico y amigo personal de Freddy Rincón, lo recibió en su casa en la noche del fatídico accidente. En entrevista con El País contó detalles de ese momento.

Se trató de una reunión de amigos llevada a cabo en el barrio Ciudad Córdoba en Cali. Allí llegó el famoso ícono del fútbol colombiano sobre el mediodía y salió a las 11:30 p.m. ¿A dónde se fue y con quién? Saa respondió: “Creo que iban 7 personas, en varios carros. Uno de ellos, creo que pidió un wayCali, incluso; Diana Lorena Cortés (una de las personas que estaba en el carro accidentado), es la mamá de una ahijada mía. Le cantamos el cumpleaños ese mismo día. Ella iba con el grupo que salieron, creo que al Bronx (discoteca), porque Freddy la invitó, junto a los demás. Ella es la que sale en un video gritando ‘señor, no, no’, pidiéndole a alguien que se arrimó al accidente que no grabara. Ella está muy mal después de todo lo ocurrido, solo llora y llora y no ha contado nada al respecto.”.

Más detalles contados por Hárold Saa sobre lo sucedido con Freddy Rincón

¿Quién es María Manuela Patiño (la otra mujer que iba en la camioneta al momento del accidente)? “Entiendo que fue alguien que conocieron allá (en la discoteca) porque las dos muchachas que vinieron con Freddy se pusieron celosas cuando él empezó a hablar con alguien y se fueron. Creo que ella puede ser la persona con la que hablaba Freddy, entonces”.

¿Qué sabe acerca de quién conducía la camioneta? “Ariel (el otro amigo que se encontraba esa noche) ya se había ido de la discoteca y hasta donde sé, luego de la discoteca se fueron a comer a un restaurante, en la Carrera 39 con Roosevelt. Asumo que cuando ocurre el accidente iban para la casa de Freddy”.

¿Freddy Rincón le dijo algo al momento de irse? Eso lo respondió Saa en entrevista en Caracol Radio: “Él se para del lado mío y me dice: ‘Paisano… ya me voy, ¿va a venir o no?’. Y yo le dije: ‘No, estoy de luto, no voy a salir’”.