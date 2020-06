Deportivo Cali ya le estaría buscando pasaje de regreso a Andrés Felipe Roa





Versión publicada por el Diario Olé en Argentina. Independiente sigue sin hacer el pago pendiente por Andrés Felipe Roa. Se acerca el final del plazo y frente a eso, en Deportivo Cali ya planean su regreso.

El equipo argentino tiene plazo de pagar por el histórico mediocampista verdiblanco (Campeón en 2015) hasta el 30 de junio. Son 900 mil dólares los que debe de la opción de compra por Andrés Felipe Roa. Todavía no pagó nada de eso en el plan de pago que ofreció en 12 cuotas. El tiempo apremia y al menos del lado del cuadro verdiblanco se empiezan a tomar decisiones.

“Quienes conducen los destinos de Deportivo Cali comenzaron a buscarle pasajes a Andrés Felipe Roa para que regrese a Colombia en caso de que el Rojo no logre conseguir el dinero. La voluntad del jugador es continuar en Avellaneda e incluso ya se animó a pedir la emblemática camiseta con el dorsal 10, pero por el momento no salió a ejercer ningún tipo de presión y no parece estar dispuesto a plantarse con firmeza”, dicen en el Diario Olé al respecto.

Andrés Felipe Roa salió de Deportivo Cali a mediados de 2018. Se fue para jugar en Argentina en el Club Atlético Huracán y posteriormente en el Club Atlético Independiente. Los dos equipos contaron con opción de compra por él. El primero de ellos no la ejerció. Al segundo le quedan poco más de 20 días para hacerlo.

En Deportivo Cali no están dispuestos a aceptar un pago que se estire mucho en el tiempo. Ya se envió un documento intimando al club argentino a abonar el monto acordado en los próximos días. Si el pago no se hace efectivo en los próximos días, el cuadro verdiblanco reclamará la devolución inmediata del futbolista. Por ahora se alista todo para eso.