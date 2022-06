¿De qué “revolcón en el fútbol colombiano” habló Gustavo Petro?

El ya electo presidente de Colombia atendió una entrevista con el diario Marca sobre el tema. En el día de las elecciones se recordó su respuesta con ese titular.

En dicha entrevista se le habló al entonces candidatos sobre situaciones en la Federación Colombiana de Fútbol, luego de la eliminación de la Tricolor de la posibilidad de ir a Catar 2022. La respuesta de Gustavo Petro se refirió a varios frentes que vale la pena recordar ahora que fue elegido presidente de la República.

Gustavo Petro sobre la Federación Colombiana de Fútbol en el diario Marca

“Sí hay unos problemas graves de corrupción. La Constitución tiene un artículo que yo quise recordar y se me armó una tormenta. La Constitución ordena que toda organización deportiva debe ser democrática. ¿Qué significa esto? Que esas hinchadas en torno a un equipo de fútbol regional deberían tener una expresión en la conducción del fútbol de su equipo. Luego le responden a uno que eso es privado. No, la Constitución lo ordena. Y eso no es colombiano, existe en el mundo”.

Para concluir el tema, Gustavo Petro explicó que ve viable intervenir a los entes de fútbol a través del Ministerio del Deporte: “Si legalmente ese mandato de la constitución lo permite, pues sería abrir los equipos de fútbol y todos los escenarios, las ligas… A veces las ligas son círculos muy cerrados que excluyen deportistas y población de los escenarios deportivos. Tú ves por ejemplo a patinadoras con ganas y como no estás en la liga no puedes utilizar las pistas. Yo lo viví en Bogotá. Las canchas hechas públicamente por el distrito en los barrios y de repente tenían un dueño privado y los que querían jugar tenían que pagar. Y en barrio donde ya no alcanza eso se convierte en una exclusión”.

