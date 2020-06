En medio del Aislamiento Preventivo Obligatorio por la emergencia del COVID-19 y con la expectativa del inicio de los entrenamientos individuales de cara a la reanudación de la Liga 2020-I, Millonarios FC celebra 74 años este 18 de junio. David Mackalister Silva habló de su sentimiento por el Embajador.

El volante charló con Primer Toque, de Win Sports, y recordó a referentes como Alfredo di Stéfano, Willington Ortiz y Arnoldo ‘el Guajiro’ Iguarán, entre otros. El bogotano afirmó que al equipo Albiazul le debe lo que es futbolísticamente y se refirió a la definición de la Liga 2017-II contra Independiente Santa Fe.

“Siempre lo he dicho y me considero un bendecido porque tengo la oportunidad de estar en la historia de, para mí, el club más grande en Colombia y es algo indescriptible. Millonarios me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar profesional y luego me dio la linda oportunidad de jugar esa final, que fue tan significativa para nosotros”, señaló.

El conjunto capitalino suma 15 títulos a nivel local, pero el que logró frente a los Cardenales es especial. En el partido de ida del 13 de diciembre de 2017, se impuso 1-0 con anotación de Matías de los Santos. El de vuelta terminó 2-2, con el golazo de Henry Rojas para el empate que representó la estrella.

A continuación, parte de la entrevista de David Mackalister Silva, mediocampista de Millonarios FC: