La Copa BetPlay 2025 sigue su curso y ya tiene a tres equipos instalados en las semifinales. El más reciente en sumarse es Envigado Fútbol Club, que logró una agónica clasificación frente a Deportivo Pereira. Lo hizo en una serie pareja que se definió por penaltis y que lo tiene hoy entre los cuatro mejores, a pesar de haber confirmado su descenso en la Liga.

Envigado, bajo la dirección de Andrés Orozco, mantiene viva la ilusión en el torneo alterno más importante del país. Eliminó a Millonarios en octavos, superó a Pereira en cuartos y enfrentará ahora a Independiente Medellín en una semifinal antioqueña. El otro cruce aún está pendiente y se definirá esta semana en el estadio Atanasio Girardot.

Envigado elimina a Deportivo Pereira en penales y clasifica a semifinales

La serie entre Envigado y Pereira comenzó con triunfo 2-1 del equipo naranja como local. El marcador parcial les dio ventaja mínima, pero importante, de cara a la vuelta en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Allí, Pereira respondió. Con gol en el tiempo reglamentario igualó el global 2-2, lo que obligó a una definición desde los once pasos.

En la tanda de penales emergió la figura del arquero Andrés Tovar, quien atajó tres de los cinco cobros del rival. Su actuación fue clave para sellar el 3-2 en la serie desde el punto blanco y permitir que Envigado se convirtiera en el tercer semifinalista de la Copa BetPlay 2025.

Los penaltis que definieron al semifinalista entre Deportivo Pereira y Envigado

Deportivo Pereira: Yesus Cabrera (atajado por Andrés Tovar), Adrián Estacio (atajado por Andrés Tovar), Samy Merheg (gol), Gustavo Torres (atajado por Andrés Tovar) y Carlos Darwin Quintero (travesaño).

Envigado: William Hurtado (gol), Johan Hinestroza (atajado por Salvador Ichazo), Neymar Uribe (atajado por Salvador Ichazo) y Juan Manuel Quejada (gol).

Andrés Tovar, el héroe inesperado en el Hernán Ramírez Villegas

En una noche tensa y con poco margen de error, el portero de Envigado se robó el protagonismo. Andrés Tovar, con reflejos y temple, se convirtió en la figura de la serie al detener tres penales en la definición. Su actuación fue vital para sostener al equipo en carrera por el título, en medio de un semestre difícil en la Liga BetPlay.

El joven guardameta ya había sido clave en fases anteriores, pero su desempeño ante Pereira consolidó su lugar como una de las revelaciones del torneo. En un Envigado que apuesta por el talento joven, su aporte en esta instancia cobra un valor aún mayor.

Envigado en semifinales: premio a la resistencia en medio del descenso

Lo más llamativo del logro de Envigado es el contexto. El club antioqueño confirmó hace unas fechas su descenso a la segunda división del fútbol colombiano, luego de una campaña difícil en la Liga. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró en la Copa BetPlay una oportunidad para cerrar el año con un logro deportivo de alto nivel.

Bajo el mando de Andrés Orozco, el equipo ha apostado por sus valores tradicionales: cantera, trabajo táctico y convicción. Ya sorprendió al eliminar a Millonarios en octavos, ahora dejó atrás a Pereira y enfrentará a un rival directo de su región, el Independiente Medellín, en una semifinal inédita para el club.

Semifinal confirmada: Independiente Medellín vs Envigado

Con esta clasificación, quedó definido el primer cruce de semifinales de la Copa BetPlay 2025. Independiente Medellín, que dejó en el camino a Foetaleza CEIF y Santa Fe, enfrentará a Envigado en una serie que promete intensidad y rivalidad regional. Será un duelo entre clubes antioqueños con presente muy distinto, pero con el mismo objetivo: llegar a la final.

América de Cali espera rival: Atlético Nacional o Once Caldas

En la otra semifinal ya hay un equipo clasificado: América de Cali. El equipo escarlata venció con claridad a Junior en cuartos de final y ahora aguarda por su contrincante. La llave aún abierta es la de Atlético Nacional vs Once Caldas, que tuvo su primer capítulo en Manizales con victoria 0-1 para el cuadro verdolaga.

La vuelta se jugará el miércoles 22 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, donde Nacional buscará sellar su pase a la semifinal. Once Caldas, por su parte, intentará dar el golpe y revertir la serie como visitante. El ganador enfrentará a América en otro duelo que promete historia y emociones.

Así quedan las semifinales de la Copa BetPlay 2025

Independiente Medellín vs Envigado

América de Cali vs Atlético Nacional / Once Caldas

Llave pendiente de definirse este 22 de octubre

Con tres semifinalistas confirmados, la Copa BetPlay 2025 entra en su fase más emocionante. Envigado es la gran sorpresa, América y Medellín ratifican su protagonismo, y entre Nacional y Once Caldas saldrá el último invitado. El título y el cupo a Copa Sudamericana están más cerca.