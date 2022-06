Conmovedor: ¡Superó un cáncer y ahora es campeón con Boyacá Chicó!

Pasó con Wilson Silva, el PF de Boyacá Chicó en la campaña del Torneo BetPlay I-2022 que se cerró ganando el título en Armenia. ¡Emocionante momento en el Centenario!

A los 43 años, el profe antioqueño ha vivido un momento muy complejo en su vida. Se le diagnosticó un cáncer por el que debió abandonar sus labores con el equipo. Entró en recuperación. Tuvo 33 sesiones de radioterapia y hace un par de meses pudo retornar a los trabajos con la escuadra que hoy festeja una coronación.

La emoción de Wilson Silva por el título

Habló en Win Sports: “Gracias a Dios, a mi madre, mi hija y toda mi familia porque hace unos meses (3 de marzo) entré en incapacidad por un problema de cáncer. Gloria a Dios hace 3 días recibí la noticia de mi salida con el tratamiento. Me tuve que ausentar 2 meses”, empezó contando.

Y agregó: “Al profe Eduardo Pimentel y toda su familia. Los directivos y los jugadores, el cuerpo técnico que siempre estuvieron firmes conmigo apoyándome. Al profe Molina, el otro preparador físico, fueron una ficha fundamental para mi recuperación. Recibo esa noticia y el día de hoy me encuentro con mi primer título en la tercera final. Esta fue la vencida. Era algo personal y profesional. Este día nunca lo olvidaré; me han dedicado el triunfo y me siento en la NASA”.

Wilson Silva y el relato del cáncer que le diagnosticaron

Así lo contó hace un par de meses en entrevista con el Gol Caracol: “Todo esto comenzó cuando me aparecieron ganglios inflamados al nivel del cuello. Después de un tiempo, yo no veía la cosa tan normal porque pasaba tiempo y nada que desinflamaban. Ahí me hice exámenes médicos y me tuve que ir de Tunja a Bogotá. Allá con los especialistas me hicieron la biopsia y la patología dio que tenía afectación cancerígena alrededor del cuello. Ahí comenzó todo”.

Wilson Silva en Win Sports tras el título con Boyacá Chicó