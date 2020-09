¿Cómo seguir los partidos de Millonarios sin WIN Sports+?

No es del agrado de muchos hinchas de Millonarios el hecho de pagar WIN Sports+ para ver la Liga BetPlay. Tampoco se desconoce que algunos sí creen y lo hacen. Pagan.

Pero si su caso, como hincha de Millonarios que llegó a esta nota, es el de no pagarle a WIN Sports por la razón que sea: ¿Cómo hacer para seguir los partidos del equipo? Especialmente los encuentros de visitante porque si está en Bogotá el plan seguramente es ir al estadio El Campín.

+ Servicios de streming vs. Win Sports+: El dilema de pagar la suscripción

+ Si no tiene operador de cable: ¿Cómo ver WIN Sports+?

Cuando juegue afuera, viene el dilema. Por fortuna, la tecnología nos da soluciones. También la recurrencia a otros medios tan tradicionales, que difícilmente pasarán de moda o se extinguirán.

¿Cómo seguir a Millos sin WIN Sports+?

Escuche radio

Si está en Bogotá, las emisores de Caracol radio suelen pasar información en los días de fútbol. Por fortuna el AM aún existe y allí, donde antes se acumulaba una amplia sintonía en los domingos de fútbol durante la década de los 90 y más atrás, se guardan vestigios de una buena tradición.

Emisoras de AM como La Cariñosa (620) o Antena 2 (650) son soluciones. Esta última es muy importante para el público capitalino porque tienen el espacio denominado por ellos como “Fútbol Visitante”. Escúchelos porque suelen estar al pie del cañón con la información de los equipos bogotanos.

La emisora básica de Caracol también es de ayuda y hasta suelen a veces transmitir partidos completos. Otra alternativa recomendada es a través de un sitio partidario de Millonarios, en particular el trabajo que se hace desde Mundo Millos. Valiosa web, de necesaria consulta por parte de la hinchada. Ellos también hacen transmisiones en vivo de los compromiso jugados por el Embajador.

Emisoras online

Si el AM le suena Prehistoria entonces haga algo mucho mejor: Visite los portales de emisoras online a través de sus aplicaciones oficiales o mediante servicios como los de TuneIn. Este tipo de opciones proveen de múltiples emisoras en distintas partes del país y el mundo. Escuche sus emisiones en directo, sin necesidad de estar allí.

Si definitivamente no le gusta este plan, entonces armen grupos de amigos y compren una mensualidad de WIN Sports+. El plan de ver fútbol en compañía, tan tradicional y querido.

Lo único que no le se le permite a un seguir de Millonarios es no estar al tanto de su divisa. Si por alguna razón no le gusta escuchar los partidos o verlos en WIN Sports+, las redes sociales están a disposición para conocer de primera mano lo que está pasando.