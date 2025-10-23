La Copa BetPlay 2025 ya tiene a sus cuatro semifinalistas confirmados. El último en clasificar fue Atlético Nacional, que superó con autoridad a Once Caldas en una llave de cuartos que dominó de principio a fin. Con goles de Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Andrés Salazar, el cuadro verdolaga se impuso en ambos partidos y ratificó su favoritismo en el certamen.

Con esta victoria, el equipo que ahora dirige Diego Arias se suma a Independiente Medellín, Envigado y América de Cali para disputar unas semifinales que prometen emoción y grandes duelos. Nacional buscará llegar a una nueva final enfrentando a un rival histórico: América, mientras Medellín se medirá ante la revelación del torneo, Envigado.

Atlético Nacional eliminó a Once Caldas en la semifinal de la Copa BetPlay

La serie entre Atlético Nacional y Once Caldas se abrió en Manizales, donde el equipo verdolaga se impuso 0-1 con gol de Edwin Cardona, quien fue clave para manejar los ritmos del partido y desequilibrar en el momento justo. Ese resultado le dio ventaja para llegar con tranquilidad al duelo de vuelta.

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional volvió a mostrar superioridad. Con goles de Andrés Sarmiento y Andrés Salazar, selló otro triunfo y avanzó con un global de 3-0. La propuesta de juego fue efectiva, sin alardes, pero con solidez defensiva y jerarquía en ataque.

Semifinales Copa BetPlay 2025: así están las llaves definidas

Tras completarse los cuartos de final, la fase de semifinales de la Copa BetPlay 2025 quedó conformada así:

Independiente Medellín vs Envigado

Ida: Polideportivo Sur

Vuelta: Estadio Atanasio Girardot

Ida: Polideportivo Sur Vuelta: Estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional vs América de Cali

Ida: Estadio Atanasio Girardot

Vuelta: Estadio Pascual Guerrero.

Ambos cruces se disputarán a partidos de ida y vuelta, en fechas por confirmar. Los ganadores de cada llave disputarán la gran final por el título y el cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Atlético Nacional vs América: duelo de peso en semifinales

Con su clasificación, Atlético Nacional enfrentará a América de Cali en una de las semifinales de la Copa BetPlay 2025. Se trata de un clásico moderno del fútbol colombiano y una revancha de duelos recientes en torneos locales. América llega tras eliminar a Junior a través de los penaltis y Nacional lo hace con autoridad tras dejar en el camino a Once Caldas.

El cruce promete intensidad, buen fútbol y una disputa directa por el paso a la final. Nacional tendrá la ventaja de cerrar la llave en casa, al igual que en los cuartos de final. América buscará dar el golpe desde el juego y la experiencia de su plantel.

Atlético Nacional, el más ganador de la historia de la Copa BetPlay

Atlético Nacional no solo es el vigente campeón del torneo (bicampeón, de hecho), sino también el equipo más laureado en la historia de la Copa BetPlay. Suma 7 títulos desde que se instauró el certamen y ahora va en busca de su octava final, con la posibilidad de alcanzar el tricampeonato consecutivo.

El dominio de Nacional en esta competencia es claro, no solo por los trofeos, sino por la regularidad con la que alcanza instancias definitivas. La plantilla actual, con referentes como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano y Edwin Cardona, entre otros, combina experiencia y talento joven, lo que le permite competir en todos los frentes.