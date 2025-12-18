Atlético Nacional volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol colombiano. Con Diego Arias como director técnico, el equipo verdolaga conquistó la Copa BetPlay 2025 sumando un nuevo trofeo a su extensa vitrina y reafirmando su dominio absoluto en este certamen. La consagración llegó nada menos que frente a su clásico rival, Independiente Medellín, al que venció en la final con una serie cerrada, tensa y de alto valor simbólico.

El título se definió en el partido de vuelta, disputado con Nacional como visitante, donde el equipo mostró jerarquía, madurez y contundencia. Un gol de Andrés Román selló el triunfo 0-1 y desató una celebración que tuvo un valor especial: no solo fue una nueva estrella copera, sino la confirmación de un récord perfecto que convierte a Nacional en una referencia única en la historia de la Copa BetPlay.

La final de la Copa BetPlay 2025: Atlético Nacional se impuso en el clásico paisa

La definición ante el DIM estuvo marcada por el equilibrio. En el partido de ida el marcador terminó 0-0, dejando todo abierto para la vuelta. Fue una final cerrada, con precauciones tácticas y momentos de tensión, propia de un clásico con un título en juego.

En el encuentro decisivo, Atlético Nacional dio una muestra de carácter. Supo manejar la presión de jugar como visitante y golpeó en el momento justo. El gol de Andrés Román fue suficiente para inclinar la balanza y asegurar una victoria que quedará grabada en la memoria de la hinchada verdolaga, no solo por el rival, sino por lo que representó a nivel histórico.

Ocho finales jugadas, ocho finales ganadas: récord perfecto de Atlético Nacional en Copa BetPlay

La consagración de 2025 reforzó una estadística que ya es motivo de orgullo para el club: Atlético Nacional ganó todas las finales de Copa BetPlay que disputó. Ocho finales, ocho títulos, un registro inmaculado que ningún otro equipo puede igualar.

Estas son las finales ganadas por Nacional en el torneo y los rivales a los que superó en la final:

2012 : campeón ante Deportivo Pasto

: campeón ante Deportivo Pasto 2013 : campeón frente a Millonarios

: campeón frente a Millonarios 2016 : campeón contra Junior

: campeón contra Junior 2018 : campeón ante Once Caldas

: campeón ante Once Caldas 2021 : campeón frente a Deportivo Pereira

: campeón frente a Deportivo Pereira 2023 : campeón contra Millonarios

: campeón contra Millonarios 2024 : campeón ante América de Cali

: campeón ante América de Cali 2025: campeón frente a Independiente Medellín.

Atlético Nacional, primer tricampeón de la Copa BetPlay

El título de 2025 no fue uno más. Con esta coronación, Atlético Nacional se convirtió en el primer tricampeón consecutivo en la historia de la Copa BetPlay, una hazaña inédita desde la creación del torneo.

El ciclo ganador se construyó de la siguiente manera:

2023 , campeón con John Bodmer como director técnico

, campeón con como director técnico 2024 , campeón con Efraín Juárez al mando

, campeón con al mando 2025, campeón con Diego Arias

Tres entrenadores distintos, una misma identidad competitiva y un denominador común: Nacional respondiendo en los momentos decisivos. El tricampeonato confirma la solidez institucional del club y su capacidad para sostener procesos exitosos más allá de los cambios.

El camino de Atlético Nacional en la Copa BetPlay 2025

La campaña del campeón fue sólida de principio a fin, siempre invicto y con una clara superioridad en cada ronda.

Debut ante Cúcuta Deportivo: Nacional inició la defensa del título frente a un rival incómodo. Mostró autoridad desde el arranque y ganó ambos partidos, firmando un 4-0 global que marcó el tono de la campaña.

Nacional inició la defensa del título frente a un rival incómodo. Mostró autoridad desde el arranque y ganó ambos partidos, firmando un que marcó el tono de la campaña. Octavos de final contra Deportes Quindío: En esta fase, el equipo verdolaga impuso su propuesta ofensiva y manejó los tiempos de la serie. Ganó un partido y empató el otro, avanzando con un 6-2 global .

En esta fase, el equipo verdolaga impuso su propuesta ofensiva y manejó los tiempos de la serie. Ganó un partido y empató el otro, avanzando con un . Cuartos de final frente a Once Caldas: El duelo ante un rival histórico exigió concentración y orden. Nacional respondió con dos victorias y un rendimiento colectivo sólido, cerrando la serie con un 3-0 global .

El duelo ante un rival histórico exigió concentración y orden. Nacional respondió con dos victorias y un rendimiento colectivo sólido, cerrando la serie con un . Semifinal ante América de Cali: La serie se resolvió con autoridad. En Medellín, Nacional goleó 4-1 , y en Cali selló la clasificación con un empate que confirmó su superioridad. Otra vez invicto y con control total de la llave.

La serie se resolvió con autoridad. En Medellín, Nacional goleó , y en Cali selló la clasificación con un empate que confirmó su superioridad. Otra vez invicto y con control total de la llave. Final contra Independiente Medellín: El cierre fue perfecto: empate sin goles en la ida y triunfo 0-1 en la vuelta, con un planteamiento inteligente y una ejecución impecable en el momento clave.

Diego Arias y un título que consolida su proyecto

Para Diego Arias, esta Copa BetPlay representa mucho más que un trofeo. Es la confirmación de un proceso que combinó experiencia, juventud y una idea clara de juego. Bajo su conducción, Nacional mostró equilibrio defensivo, eficacia ofensiva y una gran gestión emocional en las instancias decisivas.

El título refuerza su credibilidad como entrenador del primer equipo y lo instala como una figura clave en la continuidad del proyecto deportivo verdolaga.

Una Copa BetPlay que reafirma la grandeza de Atlético Nacional

La octava Copa BetPlay de Atlético Nacional no solo amplía su palmarés, sino que lo consolida como el club dominante del torneo. Ganar todas las finales disputadas y alcanzar un tricampeonato consecutivo es una marca que eleva aún más su estatus histórico.

En un año con altibajos en la Liga, la Copa volvió a ser el escenario donde Nacional se siente cómodo, competitivo y letal. Un certamen que ya lleva su sello y que, una vez más, terminó pintado de verde.