Atlético Nacional aclaró los rumores sobre la posible salida de Christian Mafla

En las últimas semanas, los rumores de la eventual partida de Christian Mafla de Atlético Nacional aumentaron, porque se empezó a relacionar al futbolista con el Werder Bremen, de Alemania, argumentando que había quedado libre tras la finalización de su vínculo.

Sin embargo, el Verde aclaró el panorama a través de un boletín en el que “informa que no ha recibido ninguna oferta oficial por los derechos deportivos y federativos del jugador de 27 años”.

El conjunto antioqueño explicó que el defensa “firmó un contrato por tres años, el cual venció el pasado 19 de junio y que se renovó automáticamente por el mismo periodo, en la medida que ninguna de las partes manifestó su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días con respecto a la fecha de vencimiento”.

Y agregó: “Vencido el periodo que tenían las partes para notificar su interés de no extender el contrato laboral que vincula al jugador con Atlético Nacional, a saber, mayo 20 de 2020, Christian Mafla envío de manera extemporánea el día mayo 22 de 2020, comunicación al club donde manifestaba no estar interesado en la renovación, situación que claramente se aleja de los preceptos establecidos por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo el cual establece que: ‘Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente’”.

Es por eso que el vallecaucano seguirá ligado al Verdolaga, excepto si llega una propuesta importante y que beneficie económicamente al Rey de Copas.

Más detalles de las condiciones contractuales de Christian Mafla con Atlético Nacional, a continuación: