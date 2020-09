“Prácticamente me regalé para volver a América de Cali”

Lo contó Johan Arango en entrevista en De Grueso Calibre con el periodista Héctor Fabio Grueso. Buscó volver a América de Cali pero terminó yendo a Binacional en Perú. Sucedió en diciembre de 2019.

Es uno de los mejores jugadores del elenco peruano en la actualidad. Está jugando la liga local y la Copa Libertadores. Ya marcó en la segunda de ellas y en la primera es colíder en la tabla de asistencias. Esa realidad la está viviendo debido a la respuesta que recibió en América de Cali cuando manifestó su deseo de volver.

“Cuando hubo un momento en el que pude llegar a América de Cali, me senté con Tulio Gómez y prácticamente, por jugar en el equipo, me estaba regalando en el sentido de que les dije que me pagaran lo que quisieran, con el contrato que quisieran. En ese momento no quisieron Ahora que estoy haciendo las cosas súper bien, no me voy a regalar tampoco”, contó Johan Arango sobre esa posibilidad que tuvo con América de Cali en 2019.

Leer también ▶: Duván Vergara: “Siempre doy todo por América de Cali”

“Ahora no me hago ilusiones de jugar en América de Cali con Aldair Rodríguez”

Fue otra de las respuestas que dio Johan Arango en la entrevista ya mencionada. El que sí llegará al equipo es el atacante peruano con el que compartió en Deportivo Binacional y con quien logró un muy buen entendimiento. Su experiencia con él se queda en lo que pasó en Perú.

Verlos juntos en América de Cali no será posible ahora, al menos en la condiciones que Johan Arango planteó hace 1 año. Si es que del cuadro escarlata se acercan a buscarlo, ya no será igual. Según él mismo, “ya no se va a regalar”. Lo hizo en el pasado pero no se repetirá.

Leer también ▶: ¿América de Cali está buscando arquero?

Lo que dice Johan Arango de Aldair Rodríguez, la nueva contratación de América de Cali

“Quiero que Aldair Rodríguez la rompa porque soy hincha del rojo. Él es un jugador muy potente, muy técnico, hace buenos movimientos. Tiene una pegada de locos. Es un 9 muy completo. Le dije que sude la camiseta, que es el equipo que yo amo”. Así que Johan Arango da muy buenas referencias del atacante que en breve se unirá a la disciplina del cuadro escarlata.

Mientras eso pasa, el mediocampista que jugó con América de Cali en 2009 y 2013 terminará su contrato en Deportivo Binacional. “Me quedan 3 meses. Estoy súper contento. Me quieren renovar. Estamos esperando qué pueda pasar porque también hay pretensiones de equipos grandes acá (…). Quiero terminar bien mi carrera, sin fallas. Llevo 2 años tranquilo. Y espero seguir aportándole buen fútbol a los equipos que vaya”, concluyó.