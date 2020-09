América de Cali: el festejo de Duván Vergara en el gol a Junior

Su alegría por el gol con América de Cali en la Superliga se combinó con su sentimiento por Junior de Barranquilla. Duván Vergara es confeso hincha del cuadro rojiblanco y por eso el gesto en el festejo.

A falta de 8 minutos para el final del partido de ida de la Superliga anotó el tanto del 1-2 definitivo. Es la primera vez que le anota a Junior de Barranquilla y eso, se notó, le causó una sensación especial. No festejó el gol a rabiar. Sí hubo sonrisa y también una señal de perdón en un estadio Romelio Martínez que no tuvo hinchas.

Todo tendría que ver con el sentimiento que tiene hacia Junior de Barranquilla. El atacante monteriano nunca escondió su afición por el cuadro barranquillero. Es hincha, pero también profesional. Actualmente se debe a América de Cali y juega como tal, luciéndose con acciones como la del gol que desató su gesto.

Noveno gol para Duván Vergara con América de Cali

El atacante que llegó al cuadro escarlata procedente de Rosario Central ya tiene goles con América de Cali en 4 certámenes diferentes. Tiene 6 goles en Liga (5 en 2019 y 1 en 2020), 1 tanto en Copa Colombia (a Once Caldas), 1 en Copa Libertadores (a Universidad Católica) y este a Junior en la Superliga.

En total son 9 tantos en 33 partidos con el equipo que adquirió sus derechos deportivos a finales de 2019. Hoy los mantiene y espera venderlos en una cifra que debe superar los 5.5 millones de euros por el 70%. Todavía no hay quien los pague. Él sigue jugando con la camiseta escarlata y de la mejor manera.

Duván Vergara: “Soy hincha de Junior, pero estoy que me cambio a América de Cali”

El 19 de abril de 2019, en charla en Instagram Live con Eduardo Luis López, Duván Vergara tuvo tal frase. Lo que dijo exactamente fue: “Les voy a confesar un secreto que le dije a mi mujer en estos días: le he cogido a América de Cali un cariño impresionante, estoy que me cambio”. Se refería al hecho de ser hincha de otro equipo. Él nunca lo escondió. Es fanático de Junior desde pequeño.

Y agregó: “El cariño que me tiene el hincha es grande, me banca y me banca. Es una cosa impresionante. Ser campeón en 6 meses, cualquiera no lo hace. Eso se me metió bastante en el corazón. Estos colores se me metieron por dentro”, concluyó.