Después de que el máximo accionista de América de Cali dijera públicamente que Héctor Quiñones no aceptó la propuesta para seguir en el equipo, habló el representante del futbolista para hacer una aclaración.

Pedro Blanco, el agente que trabaja con Héctor Quiñones, habló en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio) y allí se refirió al tema que abrió Tulio Gómez al decir en América en la Red que el futbolista no seguiría en el equipo pese a la propuesta que se le hizo para que se quedara.

“Pronto se va a arreglar su situación. No es que él haya rechazado la propuesta. Su pensamiento es seguir en América de Cali y pronto se darán las aclaraciones correspondientes de parte del club. Hay muy buena relación”, declaró el representante de Héctor Quiñones.

Lo que había dicho Tulio Gómez…

“No aceptó la propuesta que le hicimos. Lástima las lesiones. Él es uno de los mejores laterales de Colombia, el mejor”, aseguró Tulio Gómez en entrevista con América en la Red. Así quedó claro que más allá de la intención de su continuidad, Héctor Quiñones no iba a seguir en el plantel del Campeón de Colombia.

América de Cali intentó que siguiera. Terminado el contrato por el que llegó, buscó plantearle otro. Eran nuevas condiciones, acorde a la situación económica del club. Y ese no convenció. Del lado del futbolista no se aceptó y por eso no se dará continuidad a su estancia en el club.

Héctor Quiñones en América de Cali

Llegó al equipo a mediados de 2018 tras una temporada en Paços de Ferreira (Portugal). Empezando su ciclo en el club tuvo un esguince de rodilla. Y cuando recién empezaba a jugar, cayó lesionado de gravedad. Volvió a jugar en marzo de 2019. Tuvo continuidad hasta septiembre cuando se volvió a lastimar, sin poder regresar a la actividad hasta ahora.

En total Héctor Quiñones jugó 21 partidos con la camiseta escarlata. No hizo goles, pero sí asistencias. Es un hombre con paso por Selección Colombia y experiencia en el fútbol portugués.