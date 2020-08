América de Cali aclara versión sobre Gustavo Torres

La situación en medios de comunicación con uno de los atacantes que interesó para reforzar la plantilla de América de Cali ocasionó la publicación de una aclaración por parte del cuadro escarlata.

“América de Cali aclara a hinchas, medios y público en general que las recientes versiones emitidas por algunos medios de comunicación, en donde se menciona que el jugador Gustavo Torres había sido contactado directamente por integrantes del cuerpo técnico y/o administrativos del club, se han hecho de forma irresponsable y equivocada”, empieza aclarando el cuadro escarlata.

Luego de iniciar diálogos en busca de la contratación de César Arias (Alianza Petrolera), América de Cali buscó la posibilidad de contratar a Gustavo Torres. Así lo explicó el equipo en el comunicado que emitió en sus canales oficiales.

Más del comunicado de América de Cali sobre Gustavo Torres

“El atacante en mención fue ofrecido a la institución por un agente y representante de la industria del fútbol, argumentando que Atlético Nacional se encontraba interesado en cederlo sin ningún costo. Teniendo en cuenta esto, y respetando los conductos regulares, América de Cali se comunicó directamente con las Directivas del equipo antioqueño. Después de mantener conversaciones y aclarar la expectativas que presentaba el club propietario del jugador, fue totalmente descartada cualquier operación entre las partes”.

De esa forma América de Cali confirmó que no insistió en la contratación de Gustavo Torres ni lo hará. También asegura que no buscó negociar con él a través de una vía que no fuera Atlético Nacional. De esa forma termina la historia, con el futbolista sin la posibilidad de sumarse al plantel del Campeón de Colombia.

¿Quién es Gustavo Torres?

Tiene 24 años. Es un atacante de perfil diestro con presente en Atlético Nacional. Su carrera la inició en Boca Juniors de Cali y luego debutó profesionalmente con Deportes Quindío. Jugó varios años en Segunda División hasta que en 2017 fue fichado por el cuadro verdolaga.

Ya tuvo una experiencia en el exterior. Empezó el 2019 jugando en Argentina con San Lorenzo (5 partidos) y regresó para vestir la camiseta de Rionegro Águilas. Para 2020 volvió al cuadro verdolaga con el que lleva 5 juegos de Liga y 4 goles anotados.

Gustavo Torres es un atacante con cerca de 200 partidos profesionales disputados y poco más de 40 goles anotados. Su nombre interesó en América de Cali. Ya se hizo un intento que por ahora no funcionó. La búsqueda continúa y quizá incluya una nueva oferta por él. Eso sí, tendrá que ser una compra para poder ficharlo.