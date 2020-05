“En Alemania el protocolo no es tan estricto como el que se propone para el fútbol colombiano”





Por Guillermo Puerto

Afirmación de Álvaro Uribe Vélez respecto al protocolo de seguridad que se propuso para la reanudación del Fútbol Profesional Colombiano. El expresidente ve en el encapsulamiento una ventaja que no tiene lo que se está llevando a cabo en Alemania, en donde la Bundesliga se está jugando hace un par de fines de semana.

El fútbol alemán ya cuenta con 2 jornadas disputadas desde que se aprobó su regreso siguiendo cierto protocolo de bioseguridad. Allí se juega a puerta cerrada y con los equipos haciendo de locales en sus estadios, por lo cual hay viajes y concentración en hoteles, por ejemplo. Eso en Colombia se evitaría con el famoso encapsulamiento.

Álvaro Uribe Vélez insiste en eso. Así lo explicó en charla en Antena 2 (RCN Radio): “En Alemania el protocolo no es tan estricto como el que se propone para acá. Allá hay cuarentena y no hay espectadores. Acá habría encapsulamiento. Tendrían que estar todos los equipos reunidos, encapsulados en un solo lugar, sin contacto con visitantes, entrenamientos y partidos sin espectadores, con pruebas periódicas y certificaciones de institutos de calidad”, recordó.

Y agregó: “Si el protocolo del encapsulamiento para el entrenamiento y los partidos por televisión no fuera lo suficientemente estricto y tuviera ventanillas por donde entrara el peligro, yo no propondría esto. De muy buena fe le digo: creo que Colombia puede tener un protocolo que le permita anticipar la reanudación de la temporada, un protocolo ejemplar para el mundo, más exigente y más seguro que en otros países, no solo para jugadores sino para todo el equipo”.

Es más, Álvaro Uribe Vélez va más allá y dice estar pensando en esto: “El reglamento puede decir que si un futbolista, por temor al contagio, se siente mal encapsulándose, que se le respete y que eso no sea motivo ni causal justificada para terminar contrato con el equipo. Todas esas cosas se pueden prever, lo que se necesita es que en lugar de contraposición, haya espíritu de consenso”.