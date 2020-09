Apuestas y previa Copa Libertadores, Junior, América y DIM

Fuente: Copa Libertadores. Junior, América, DIM

Una nueva fecha de la Copa Libertadores reunirá a los 3 equipos colombianos en 3 días diferentes, el Junior recibirá el martes a Independiente del Valle, América hará lo mismo contra U. Católica el miércoles y el DIM tendrá la visita de Boca el día Jueves. Por ello llegan las previas y las apuestas Copa Libertadores, Junior, América y DIM.

Martes. Junior vs Independiente del Valle – 7:30.

A pesar de la lesión de Teo ante Barcelona de Guayaquil, el equipo que hoy dirige Luis Amaranto Perea, ganó sus dos cotejos sin el ex jugador de River, sin mostrar grandes aptitudes, pero lo hizo ganó con la bendición de Miguel Ángel Borja. Pero, pero, pero, el artillero tiburón tampoco podrá estar en el próximo partido de copa debido a una acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Michael Rangel será titular y el encargado de comandar al Juju en búsqueda de un batacazo.

El problema del equipo Tiburón recae en su rival, Independiente del Valle viene de golear 5-0 a Flamengo, uno de los mejores equipos del continente y el actual campeón de la Libertadores. Desde el reinicio de la temporada, el equipo ecuatoriana ha marcado en cada uno de los 10 partidos, y en solo 8 de esos partidos anotó más de un gol.

Miércoles. América vs U. Católica – 7:30.

Todo era oscuridad en el primer tiempo del rojo ante Internacional, pero hubo revolcón en la segunda mitad y la escuadra del Valle del Cauca cambió y logró empatar el partido, pero a final de cuenta, entre un tas tas, un remate improvisado, y una acción de desinterés por parte de Carrascal, el equipo de Porto Alegre terminó llevándose el partido.

La agonía se traspasó a su anterior cotejo ante el Bucaramanga, en el que estaba todo controlado pero una mezcla entre un tiro libre, una presión de su rival y la poca frialdad en momentos decisivos de sus delanteros para mantener el balón, el América terminó pidiendo tiempo en su victoria en el Pascual.

El equipo chileno sorprendió al ganarle a Gremio, pero no es raro que marcase, ya que desde su reinicio, y con 6 cotejos disputados, en 5 de ellos anotó gol.

Jueves. DIM vs Boca Juniors – 7:00.

Un desastre el Medellín, luego de su desmantelamiento, el Poderoso quedó a merced del ridículo en Copa Libertadores, y es que, en teoría sus puntos fijos eran ante Caracas, pero ni eso, ante una escuadra inferior el conjunto antioqueño se vio claramente inferior.

Todo empeora cuando el rival de la escuadra colombiana es Boca, un equipo Xeneize que no juega bien, que no brilla, que no te hace 10 pases seguidos, pero que es eficaz, sólida y gana de camiseta, si River es el sinónimo de buen juego y espectáculo, Boca es el símil de victoria y eficacia.

Recomendado: Gana Boca – Haz tu apuesta aquí con Wplay.