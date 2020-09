Todo el contenido filtrado para la temporada 7 de Apex

Las posibles adiciones en Apex Legends para la próxima temporada de acuerdo a filtraciones y adelantos por parte de los desarrolladores

Hace más de un mes, se estrenó la temporada 6 de Apex Legends, con algunas importantes adiciones al juego, como la inclusión de una nueva leyenda, el crafteo y una de las armas ahora favoritas por la comunidad, el Volt SMG. Sin embargo, no fue lo que muchos esperaban, por lo que los mineros de datos empezaron a buscar contenido para la próxima entrega y encontraron varios detalles en el código del juego.

De acuerdo al creador de contenido Kijanna Juega, existe una imagen donde están reflejadas las inclusiones de nuevos personajes al juego, con el mismo orden con el que han llegado. Crypto, Revenant, Loba, Rampart y de acuerdo a esto, la próxima en llegar sería Valk. En un video en su canal de youtube, explica sus habilidades relacionadas con propulsores y algunas líneas de voz de este personaje.

De acuerdo a Kijanna, esta podría ser una opción lejana, pues asegura que Apex ya tiene una variedad importante de armas y añadir más podría hacerlo saturado, pero no oculta que se han filtrado armas de Titanfall en el código del Battle Royale. Dos armas se han visto, el C.A.R. SMG y el EPG, dejando claro que si se incluye un arma, sería la segunda. Un lanzagranadas que estuvo presente en un tráiler de la temporada 5.

Comparing them seems pretty conclusive, stock is slightly higher on old animation due to 1 year difference and no additive animations. pic.twitter.com/A7vEcEyXzA

— Shrugtal (@shrugtal) June 5, 2020