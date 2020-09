Leyendas de Apex en Left 4 Dead con perosnajes de Fall Guys y Among Us

El gracioso mod de Left 4 Dead 2 que permitió integrar a personajes de 3 juegos diferentes en un solo gameplay. Apex Legends, Fall Guys y Among Us.

El clásico juego de supervivencia de zombies, Left 4 Dead 2 es uno de los títulos para PC más amigable con los mods instalados, por lo que permite que los jugadores hagan cambios en el juego original, como sus personajes y armas, añadiendo contenido adicional de lo que sea que se quiera añadir. En esta ocasión han añadido a personajes y contenido de varios juegos diferentes.

Los personajes que serán tus compañeros son las leyendas de Apex Legends, un mod que se encuentra activo desde hace un buen tiempo, pero ahora hay uno donde los zombies, son los personajes de Fall Guys. Además, los botiquines son los personajes del Among Us y también el jugador tiene como arma inicial el hacha de Minecraft.

Si bien es un contenido en teoría es muy sencillo de aplicar, basta con ver la jugabilidad de estos personajes dentro del título de Valve para ver lo divertido que se puede volver matar a las gominolas de Fall Guys y te dan soporte jugadores como Gibraltar, Mirage o Bloodhound. En los clips compartidos por @Loudwindow en Twitter, se ven estos particulares gameplays.

it’s been so long since i played Apex Legends everything is so different omg pic.twitter.com/ax2Wh4VfCr

— Chwistopher (@Loudwindow) September 27, 2020