Fortnite en móviles podría estar fuera por más de un año

Desde Epic Games temen que el juego no regrese a los dispositivos móviles de Apple, pues el proceso judicial impediría un regreso

El proceso legal entre Fortnite y Apple comenzó hace varias semanas cuando desde Epic Games decidieron crear un modelo de compras desde la aplicación directamente en su web, para evitar pagar las comisiones a las tiendas de aplicaciones, tanto de iOS como de Android. El juego dejó de estar disponible en la App Store y en la Play Store, y por esto, los desarrolladores de Fortnite decidieron demandar a los gigantes de los celulares.

El principal problema es con Apple, pues en dispositivos Android los jugadores pueden instalar el APK del juego descargándolo directamente desde la web de Epic Games. Es por esta razón, que se realizó una solicitud al tribunal de California, donde se exija a Apple restablecer los servicios del aplicativo en sus dispositivos, pues hay 116 millones de jugadores que no pueden actualizar el juego ni reinstalarlo si este se elimina.

Desde Apple aseguraron que esto podría pasar, siempre y cuando Epic eliminara su método para evitar pagar el 30% de comisión, pero en esta solicitud, en Epic aseguran que Apple ya cambió su postura y no los dejarían volver a operar en sus dispositivos por lo menos durante un año debido a la forma en la que actuaron a lo largo del conflicto.

Esto significaría que el regreso de Fortnite a dispositivos iOS sería hasta que se ponga fin al conflicto judicial entre ambas compañías, que comenzará a finales de este mes y que tendrá una duración por lo menos de un año, a menos de que una orden judicial obligue a Apple a retirar la prohibición que tiene sobre el juego de Epic Games, de acuerdo al diario The Guardian.

