Revelación sobre Alfredo Morelos. ¡Esto le queda al DIM!

Alfredo Morelos salió de Independiente Medellín a finales de 2015 en un negocio del que ahora se conocen detalles que ilusionan en el Poderoso.

Los dio el presidente, Daniel Ossa Giraldo, en entrevista en Múnera Eastman Radio. Es que el Búfalo, uno de los atacantes colombianos más importantes de la actualidad a nivel mundial, es un jugador surgido de las inferiores del DIM y que tuvo sus primeros partidos profesionales con el equipo paisa. Fue en 2014 con Hernán Torres como DT. Hoy es un jugador muy cotizado en Europa.

Lo que dijo el presidente del DIM sobre Alfredo Morelos

“Por Alfredo Morelos conservamos un porcentaje interesante para la institución. Estamos hablando de alrededor de un 14 % de sus derechos”, informó en entrevista en Buenos Días Deporte. Así que en el club están pendientes de algún tipo de negociación que pueda surgir en el mercado de fichajes en Europa respecto al atacante con presente en Rangers FC.

Actualmente no se habla mucho de una posible venta. Es que el atacante está lesionado. A comienzos de abril debió someterse a una operación por una lesión en un muslo. Eso lo informó el club escocés luego de una convocatoria de la Selección Colombia en la que estuvo citado. De allí regresó lastimado de gravedad. Por eso la necesidad de la intervención por la que no volvió a jugar en la temporada. Todavía no lo hace. Eso ha dificultado cualquier intención de negocio.

"Por Alfredo Morelos conservamos un porcentaje interesante para la institución, estamos hablando de alrededor de un 14 %": Daniel Ossa Giraldo en #BuenosDiasDeporte pic.twitter.com/VqrJUvjZG8 — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) August 2, 2022

¿Cuánto puede costar actualmente el fichaje de Alfredo Morelos?

Esa cifra de la que está pendiente el DIM por el 14% que tiene, es aproximada de 8 millones de euros. Al menos fue lo último que ofertó un equipo por él. Ese fue Sevilla FC. Lo hizo el pasado junio y tuvo respuesta negativa de parte de Rangers. Los escoceses pretenden algo más. Se habla de al menos 13 millones para negociar por él realmente. Por ahora nadie se ha acercado con tal cantidad.

¿Cuántos goles lleva Alfredo Morelos en Europa?

Jugó en Finlandia y en Escocia tras la salida del DIM en 2016. En ese tiempo se le cuentan 166 goles de manera profesional. ¡Impresionante! Hizo 50 con HJK Helsinki en territorio finlandés y suma 116 con el histórico elenco escocés.