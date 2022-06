Respondió Londoño: “Le digo a Felipe Pardo que no voy a corregir porque…”

A través de redes sociales llegó la respuesta de César Augusto Londoño al pedido de disculpas públicas que le hizo Felipe Pardo en rueda de prensa. ¡Dijo que no lo hará!

Es el tercer capítulo en esta historia que empezó tras el partido del DIM en Envigado y una emisión del Pulso del Fútbol en la que el periodista habló de Pipe Pardo, en referencia a lo que había dicho el DT Alberto Suárez. La interpretación que le dio el jugador de Independiente Medellín a esas palabras lo llevó a pedirle unas disculpas públicas. Así se lo dijo en rueda de prensa.

Lo que le dijo Pipe Pardo a César Augusto Londoño

“Quería decirle al señor César Augusto Londoño, por la afirmación que él dio que supuestamente en el partido anterior yo le había dicho al técnico de Envigado que supuestamente se tenía que dejar ganar, solo le quiero decir que a mí como jugador me puede criticar y decir todo lo que quiera, pero como persona no puede manchar lo que yo soy. Soy una persona honesta, leal, respetuosa, que ha conseguido las cosas con el sudor de su frente y por algo estuve mucho tiempo por fuera. Nadie me ha regalado nada. Solo quería decirle que por favor pida disculpasen su programa”.

La respuesta de Londoño a Felipe Pardo

A través de Twitter respondió con dos trinos: “Le digo a Felipe Pardo del Medellín, gran jugador, que no voy a corregir porque no soy yo quien está haciendo las afirmaciones que le disgustaron. Fue el técnico de Envigado Alberto Suárez, quien se dirigió a Felipe en la conferencia de prensa. “Pipe” Pardo, aquí están las palabras de Alberto Suárez, lo que yo hice fue simplemente replicarlas en El Pulso de Caracol Radio porque me parecieron muy graves y son muy claras. Usted “Pipe” es quien debe responder, no a mí, sino a la Hinchada del DIM. Un abrazo”.

Le digo a Felipe Pardo del Medellín, gran jugador, que no voy a corregir porque no soy yo quien está haciendo las afirmaciones que le disgustaron. Fue el técnico de Envigado Alberto Suárez, quien se dirigió a Felipe en la conferencia de prensa. @FelipePardo17 pic.twitter.com/JWmodfRmqj — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 10, 2022