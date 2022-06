¿Qué va a pasar con Larry Angulo?

Larry Angulo salió de América de Cali. Lo que se sabía hace 6 meses, se hizo oficial ahora. ¿Y entonces a dónde va? Recordemos lo último que dijo el presidente.

Hace menos de un mes, exactamente el 19 de mayo, Daniel Ossa Giraldo habló del tema en Múnera Eastman Radio: “Larry Angulo… vamos a ver qué pasa con él. Vamos a mirar con América que se puede hacer. Vino al partido anterior, está por allí. Tiene contrato con América hasta mitad de año y ahí esperaremos”, respondió en aquel instante.

Con América de Cali no se pudo hacer nada por Larry Angulo

El cuadro escarlata lo tuvo a préstamo con opción de compra pero debía decidirse en diciembre. En ese momento tomó la determinación de no hacer uso de la misma, por lo cual el jugador estuvo todo el semestre sabiendo que no seguiría allí. Ahora se hizo oficial. A través de un comunicado en sus canales oficiales se confirmó que ya no tiene vínculo con ellos. El jugador regresó a Medellín hace semanas.

Ahora, más allá de estar en la ciudad, es un futbolista que tiene contrato vigente con Independiente Medellín. Por ende es el Poderoso el que debe decidir sobre él. ¿Tiene opción de quedarse? Dependerá del DT en ese momento y las necesidades que tenga para el equipo. Es prematuro hablar de la decisión cuando el equipo sigue en competencia y con futbolñistas consolidados en el sector del campo en el que juega.

Están David Loaiza, Adrián Arregui y Jean Pineda, principalmente. ¿Hay espacio para Larry Angulo? Será el entrenador del 2022-2 el que tome la determinación. En Independiente Medellín ya mostraron un par de veces que no tienen problema en cederlo. Estuvo en La Equidad y en América de Cali. ¿Qué sigue?