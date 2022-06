¿Qué les reclamó Pipe Pardo a los jugadores de Envigado?

Alberto Suárez insistió en el tema. Lo dijo en rueda de prensa y lo reiteró en medios de comunicación. Así habló del “momento de calentura de Pipe Pardo”.

El DT de Envigado les habló directamente a él y a Julio Comesaña luego del partido que terminó 0-0 en el Polideportivo Sur. Fueron palabras que llamaron la atención y que tienen que ver con sus reclamos tanto en la cancha como en las respuestas a la prensa. El cuadro naranja llegó al partido tras perder los dos primeros y acá logró sumar. Fue su primer punto en los cuadrangulares.

De Alberto Suárez sobre Pipe Pardo

“Me parece que es un momento de calentura de parte de Pipe Pardo y el profe Julio Comesaña porque no pueden ganar. Él (Pardo) entra al campo y me increpa porque supuestamente contra ellos jugamos una final, que con los demás no”, dijo. Y haciendo énfasis en que no es así, explicó las caídas en los anteriores juegos: Contra Tolima se perdió “por la expulsión de dos jugadores” y contra La Equidad porque tenía una “defensa improvisada”.

“Ayer teníamos más o menos el equipo completo y pudimos competir. Él se molesta y entra a increparme porque supuestamente contra ellos jugamos y con los demás no. Me parece muy irrespetuoso. El hecho que no ganaron es problema de ellos”, añadió Suárez en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio).