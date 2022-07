¿Qué ha dicho Daniel Torres de un regreso al DIM?

Daniel Torres anunció que no seguirá en Castellón (España) y agregó que “es tiempo de volver a nuestro país”. Buen momento para recordar lo que ha dicho de volver al DIM.

Él fue un jugador clave en el título de 2016 que Independiente Medellín logró, entre otros, con David González en la cancha. Era un equipo que tenía a Christian Marrugo, Mao Molina, Marlon Piedrahita, Goma Hernández, Hernán Hechalar, Goma Hernández. El mediocampista bogotano dejó una muy buena imagen en el equipo. Tan bien le fue que terminó siendo fichado por un equipo español (Alavés).

Daniel Torres y lo que ha dicho de volver a Independiente Medellín

Públicamente se refirió al tema en febrero de 2020 cuando pasó a ser jugador de Real Zaragoza. En ese entonces, en entrevista en Futbolred, le hablaron de un futuro jugando en el fútbol colombiano. Hay que recordar que en el país él jugó para 3 equipos: Santa Fe, Atlético Nacional e Independiente Medellín.

“No tengo claro al volver. Soy hincha de Santa Fe como siempre lo he manifestado. Tengo un gran agradecimiento por Independiente Medellín por la oportunidad que me dio y el cariño de toda su hinchada. Y yo creo que Nacional, aunque no fue mucho el tiempo y tampoco fue muy bueno, me siento en deuda con ellos de poder retribuir la confianza que me dieron”, fue lo primero.

Y agregó: “Para mí, en cualquiera de los tres equipos el poder jugar sería algo muy bueno. Siempre soy claro de que soy hincha de Santa Fe, uno de los equipos que amo es Independiente Medellín y con quien tengo una deuda pendiente es con Atlético Nacional”.