¿Qué dijo David González de los segundos tiempos del DIM?

Al DT del DIM le hablaron de “otra actitud” y de “una postura más conservadora” del DIM en los segundos tiempos. ¿Es así? Así respondió David González.

Esa sensación ha quedado en algunos hinchas y en la prensa. El primer partido que él dirigió, se lo terminaron empatando al Poderoso con gol a los 74. Contra Deportivo Cali, le hicieron un par de goles después del minuto 80 y ahora contra Once Caldas, aunque no hubo goles, quedó una idea de desgaste en el equipo. Así que se lo preguntaron al DT luego del 1-1.

Lo que dijo David González de los segundos tiempos de Independiente Medellín

“Es normal que exista un desgaste. Es una propuesta que, siendo ofensiva, requiere desplazamientos y esfuerzos largos. No pensaría que por el hecho de que defensivamente no podamos rotar, el equipo caiga. Tampoco comparto que los goles que nos hayan hecho sea por falta de rotación en la parte defensiva. Al contrario, pienso que defensivamente el equipo ha tenido un comportamiento muy bueno. Hasta el día de hoy, todos los goles que nos habían hecho, todos eran a balón parado. Son situaciones que se trabajan aparte al resto. Estoy muy contento con el funcionamiento defensivo del equipo. Contento con cómo han asimilado nuevos conceptos y nuevas ideas que plasman en la cancha. Que el equipo sepa que en momentos, por cuestiones físicas o porque el rival de pronto puede tener momentos buenas, sepa defenderlos. Me parece que eso lo hemos hecho bien”.

La rueda de prensa de Independiente Medellín (Dimayor)