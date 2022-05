Presidente de Dimayor: “No obligaré a viajar a Independiente Medellín”

Independiente Medellín confirmó que no viajará a Montería para el partido que debía jugar el sábado ante Jaguares. ¿Qué dicen en Dimayor?

Fernando Jaramillo, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombia, habló en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio). Allí informó la posición que tienen en la entidad respecto a esta situación de última hora que impedirá el desarrollo normal de la Fecha 19 en la Liga BetPlay. Es un partido clave en la definición de los clasificados a cuadrangulares.

¿Qué dijo el presidente de Dimayor sobre la decisión de Independiente Medellín?

“No puedo obligarlos a que viajen. Son decisiones responsables. He estado en contacto con el alcalde de Montería, el ministro de gobierno y garantizan la seguridad en horas del día (…). No son ellos (Medellín) los que tienen que tomar decisiones con respecto a las garantías. Si las dan y las ponen por escrito, pues el partido va”, fue lo que dijo el directivo en primera medida. Lo hizo minutos antes de la oficialización que hizo Independiente Medellín, confirmando que no viajarán a Montería.

Fernando Jaramillo agregó: “Independiente Medellín maneja su miedo. Son dueños de sus propios miedos. El alcalde dice que de día, podría ser a las 4 de la tarde; Nosotros tenemos versiones oficiales de orden público. Tomamos decisiones con versiones oficiales, pero ya es el Medellín el que maneja sus miedos”.