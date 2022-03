¿Por qué expulsaron a Mosquera Marmolejo ante Millonarios?

Independiente Medellín y Millonarios se miden en el clásico de la fecha 12. Los rojos quieren seguir con el rendimiento perfecto en el Atanasio Girardot.

El partido entre Independiente Medellín y Millonarios comenzó loquísimo. Antes de los 20 minutos ya había gol, penal, otra anotación anulada y una expulsión. El arquero local, Andrés Mosquera Marmolejo, se tuvo que ir a las duchas antes de tiempo por una acción VAR que lo sacó del partido con roja directa.

Medellín: formación titular para enfrentar a Millonarios

Independiente Medellín comenzó ganando sobre el 4’ gracias a un penal convertido por Andrés Cadavid. Sin embargo, la terna arbitral tuvo que estar pendiente, pues Diber Cambindo pudo poner el 2-0, pero su celebración fue invalidada por fuera de lugar.

Bueno, esto es mera interpretación, pero para mi NO ES ROJA, creo que la amarilla estaba bien por la dirección que toma el delantero de Millonarios. Además la pelota iba larga, y Cadavid no estaba tan lejos de la acción. Para mi, era amarilla, creo que el VAR no debió intervenir. pic.twitter.com/OBsn6oSzrp

— ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 24, 2022