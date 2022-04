Julio Comesaña en conferencia de prensa destacó lo hecho por los jugadores que enfrentaron a Tigres y la hinchada que a pesar del horario acompañó al equipo.

Independiente Medellín Consiguió ganar 1-0 frente a Tigres en su debut de la Copa BetPlay. La llave C inició en el Atanasio Girardot con un DIM totalmente suplente y en el que la anotación de Díber Cambindo le dio alegría a los 2.000 hinchas que asistieron al estadio en un horario no habitual.

Aunque se esperaba una victoria más holgada por parte del ‘Poderoso’, Julio Comesaña destacó la victoria conseguida, lo hecho por sus jugadores y a la hinchada que los acompañó en este juego. “Era un partido que nos generaba expectativas, me parece normal que nos haya constado, pienso que merecíamos un gol más. Quedan muchas cosas rescatables, se jugó con formalidad, con seriedad veremos qué nos depara el partido de vuelta”.

Comesaña además enfatizó en que a pesar de no estar cumpliendo por completo con lo que quiere la hinchada, la gente está tranquila y apoyando al equipo. “A mi hace muy feliz, porque quiere decir que a la gente le atrae el equipo, no importa el campeonato. No estamos llenado las expectativas, pero creo que la gente está contenta”.

El partido de vuelta de la llave C de la Copa BetPlay se jugará el 11 de abril, aún está por definir el horario. Por otra parte el próximo partido de Independiente Medellín será por la Liga BetPlay contra el Bucaramanga el próximo sábado 23 de abril a las 4:00 p.m.

Rueda de prensa de Independiente Medellín