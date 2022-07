Negociación por Juan David Mosquera: por cuánto y con quién

Preguntas a las que respondió Daniel Ossa Giraldo, el presidente de Independiente Medellín. Por ahora Juan David Mosquera solo entrena en el DIM.

No está siendo convocado a los partidos. El DT David González no ha podido tenerlo en cuenta en el duelo en Ibagué ante Deportes Tolima ni en el Atanasio ante Patriotas. “Tiene una opción latente de salir”, reconoció el entrenador luego del triunfo ante el equipo boyacense en condición de local. El otro que habló sobre eso fue el directivo principal del Poderoso. Lo hizo en entrevista con Múnera Eastman Radio.

Las respuestas del presidente sobre Juan David Mosquera

“No es un secreto que estamos tratando de hacer un muy buen negocio. Queremos hacerlo de muy buena manera. Queremos que quede un recurso importante para la institución. No nos vamos a desesperar. Vamos a tratar de negociar con calma. Mientras tanto él estará ausente de algunos partidos. La idea es cuidarlo para que no tenga ningún tipo de lesión o algo que impida realizar el negocio. Si no se realiza el negocio, tendrá sus partidos”, fue lo primero que confirmó.

Hay negociación en curso para que salga del DIM en transferencia definitiva. Extraoficialmente se ha hablado de varias posibilidades. Equipos en la MLS, México e incluso en España. ¿A dónde iría Juan David? “No se puede saber el club. Vamos a estar tranquilos y prudentes, a que negociación se desarrolle con mucha tranquilidad y prudencia”, dijo Ossa Giraldo.

Así que por ahora públicamente se prefiere no dar detalles respecto al destino que tendría el juvenil de Independiente Medellín. Tampoco confirmó valores. Lo que se sabe es versión de prensa. ¡Sería un negocio no menor a los 4 millones de dólares! Son cifras pendientes de confirmación ya que seguramente el DIM conservará parte de sus derechos. Habrá que esperar unos días más para conocer el final de las negociaciones.