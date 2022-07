Los 3 escenarios de los que habló el presidente del DIM para su lateral derecho

Independiente Medellín ha estado buscando un lateral derecho por la posible transferencia de Juan David Mosquera. El presidente habló de 3 posibilidades.

La primera ya pasó. Era la obvia de lograr un fichaje antes del cierre del mercado y no lo hizo. Esa posibilidad se cerró este 15 de julio. Para ese momento se descartaron dos nombres, principalmente, dentro de lo que trascendió públicamente: Andrés Felipe Román (Millonarios) y Mateo Puerta (Águilas Doradas).

¿Y entonces qué hará el DIM?

Casualmente el final del periodo de transferencias llegó sin que se defina la salida de Juan David Mosquera. Hay algo adelantado. Negociaciones en curso que esperan terminar con su salida al exterior y en ese entonces sí buscar las posibilidades para que alguien llegue. Si no se da, el jugador hará parte del plantel del DIM en 2022-2, pero la idea es que no suceda.

Y si no pasa, al equipo le quedan dos posibilidades. Así lo dijo Daniel Ossa Giraldo en entrevista en Múnera Eastman Radio: “Hemos mirado algo por el lado derecho. Tenemos dificultades con las fechas de inscripción, el viernes 15 Julio se cierran. Si no trataremos de buscar algo libre que una vez se habrá la ventana (16 al 19 de Agosto) podamos inscribir y si no, miraremos algo interno”, dijo el pasado jueves.

Pasó el 15 de julio y no hubo fichaje. Entonces la primera posibilidad se descarta. Queda el otro par. Fichar a alguien libre y para eso hay un mes de tiempo. O ascender a alguien de las divisiones inferiores. Según el presidente, “David González está preparado para cualquiera de los 3 escenarios”.