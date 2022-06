Lo último sobre Christian Marrugo y el DIM: ¿Ya lo llamaron?

Ojo a la novedad en el caso de Christian Marrugo en el mercado de fichajes. ¡Es una semana clave para Independiente Medellín con él!

Así lo indica la versión periodística que dio Alexis Rodríguez (Win Sports) en el programa “El Camerino Twitch”. Más allá de que es un jugador que pasó a ser agente libre hace un mes, todavía no tiene algo definido para lo que viene en su carrera. Se mantiene en esa condición y desde Independiente Medellín, dice el periodista, no han hecho algo para que eso cambie. Todavía no lo llamaron.

¿El DIM buscará el fichaje de Christian Marrugo?

La respuesta es clara: ¡Sí! Lo hará pero hay una condición y es que solamente lo intentará cuando termine la competencia oficialmente. El próximo jueves podría ser. Si es que el equipo queda sin opciones de ir a la final, terminará el semestre y empezará a negociar lo que viene para el 2022-2. En ese sentido, la opción con Marrugo sería prioridad.

Así lo dice Alexis Rodríguez: “Él siempre ha estado cerca del club y se quiere despedir del fútbol en el DIM. Si el jueves sigue libre (en caso que el DIM quede eliminado), se puede negociar y es una opción que se puede dar para que llegue; desde la dirigencia no lo han llamado ni hablado con el jugador”, aseguró.

En el plan de Independiente Medellín para el segundo semestre del año están las salidas de varios de los futbolistas que integran la plantilla actualmente y el arribo de un par. Interesa que uno de ellos sea Christian Marrugo, quien a los 36 años está vigente y en condiciones de negociar al haber salido de Águilas Doradas.

La versión de Alexis Rodríguez sobre Christian Marrugo