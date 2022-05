Lo primero del presidente de Dimayor sobre Jaguares vs. Independiente Medellín

Oficialmente Independiente Medellín confirmó que no desplazará a su plantel al juego ante Jaguares y poco antes el presidente de Dimayor se refirió al tema.

Fernando Jaramillo habló en entrevista en Blu Radio: “Es una situación difícil y lamentable desde el punto de vista de lo que se cuenta. Vamos a ver qué decisión tomamos desde la seguridad de los jugadores, también tenemos que entender su miedo. De todas maneras estuve en contacto con el alcalde y me garantizó la seguridad en una carta. Estamos evaluando la situación para ver qué es mejor”, comentó.

Y agregó: “Cada uno es dueño se su propio miedo. No puedo obligar a que viajen. No le diría a Medellín que viajara si tuviera una información contraria. Hay que tomar la decisión lo antes posible. La hora del partido será de día si el alcalde me dice de día. Ya nos han pedido en otras ciudades también y no solo en Montería. Yo tomo decisiones sobre versiones oficiales del orden público. Si las garantías están dadas, el partido se jugará en Montería, no hay otra posibilidad. Es un tema delicado y lo entiendo perfectamente. No hay que adelantarnos a lo que está sucediendo”.

Finalmente el presidente de Dimayor dijo: “Todos sabemos cuáles son las consecuencias y son las responsabilidades que asumimos cuando ponemos las reglas del campeonato. Si ellos siguen con miedo, no puedo obligarlos a viajar a Montería. La idea es que los puntos se ganen en la cancha, que temas como estos los tratemos con seriedad”, cerró.