Las declaraciones de Comesaña que molestaron a más de un hincha del DIM

Más allá de que las explicó hasta la saciedad para evitar malinterpretaciones, un par de declaraciones de Julio Comesaña en este ciclo fueron muy criticadas.

Terminó el cuarto ciclo de Julio Comesaña en Independiente Medellín y quedan para el recuerdo varias de las palabras que dijo en este paso. Unas tuvieron que ver con la participación del DIM en Sudamericana y otras hacia las personas que lo criticaban en el estadio.

Julio Comesaña sobre la participación del DIM en Sudamericana

Esto lo dijo empezando abril. “Siempre hay un objetivo a largo plazo y el sueño de todos, que es ganar una Copa. Pero sabemos que hay unos objetivos intermedios que debemos cumplir para eso. En este momento estamos pensando en pasar de esta fase a la siguiente, nada más. No estamos pensando en que queremos ser campeones. Queremos pasar a la otra ronda e ir viendo cómo van las cosas”.

La frase resaltada cayó mal y se lo hicieron saber en más de una ocasión, por lo cual varias veces debió explicarla. A mediados de mayo, por ejemplo, previo al duelo con Internacional en Brasil, dijo: “No digo que no me interesa la Sudamericana. Digo que la prioridad es la Liga por muchas razones que había que hablarlas pero… ¿quién no va a querer ganar y clasificar a otra ronda de Sudamericana? No es que no me interesa. Es una gran oportunidad. Pero cuando me hablan de prioridades, ¿qué es lo más importante para mí? La Liga. Pero cada vez que vamos a jugar queremos ganar y pasar de ronda. Vamos a hacer el esfuerzo en todos los partidos que juguemos, sin ninguna duda”.

Comesaña: “No me contrataron para hablar con los hinchas; que me griten lo que quieran”

Durante ese partido en cuadrangulares que el DIM empató en el Polideportivo Sur, el equipo jugó con un ambiente difícil por lo que se gritaba desde algunas tribunas. Al final le hablaron al DT de eso en rueda de prensa y nuevamente dijo algo que no gustó.

“Trato de tener las cosas claras cuando un club me contrata. A mí no me contrataron para hablar con los hinchas del Medellín. Hablo con la gente del club las cosas que son de interés y después el hincha no tiene argumentos firmes para hablar las cosas que habla porque lo hace desde el sentimiento. Algunos con el corazón y otros porque sabemos cómo se comportan. Como yo no tengo contrato con ellos sino con el club y trabajo para darle alegrías a todos los hinchas y no solo a los que gritan, no tengo nada que hablar con ellos. No sé qué tipo de hinchada es la que hace eso, que parece que está en contra del equipo. Si creen que me van a presionar para que ponga a determinados jugadores que no sé si son amigos de ellos o qué hay en eso, no me van a presionar. Llevo 60 años en el fútbol. Conozco a la hinchada del Medellín y a la gente que quiere al equipo y que quiere que gane. Yo no canjeo mi autoridad. Busco el beneficio del club y si beneficiamos al club y nos va bien, todos vamos a usufructuar esos beneficios. Si no, nadie los va a usufructuar. Ni ellos, ni nosotros. Nadie. La hinchada que me grite lo que quiera. No tengo problema. ¿No tienen una receta que me den para ganar?”

El comunicado del DIM sobre Julio Comesaña

“El Equipo del Pueblo S.A. informa que, tras culminar la participación en la Liga I del 2022, se ha definido, por mutuo acuerdo, finalizar el vínculo entre el director técnico Avelino Julio Comesaña y la institución.

En su cuarto ciclo dirigiendo al Poderoso de la Montaña, el profesor Comesaña superó la cifra de 300 partidos como técnico, continuó con la racha de buenos resultados en casa con un récord de 33 partidos invictos como local en Liga y Copa, y tras 5 torneos sin participar en las instancias finales, se clasificó al cuadrangular del torneo local. Agradecemos al profesor Comesaña y a su preparador físico Jorge Franco por su entrega y dedicación, para que estos logros fueran posibles.

La institución, entendiendo la importancia de dar continuidad al proceso deportivo y garantizar el logro de los objetivos del club, en los próximos días definirá el nombre del nuevo director técnico del plantel profesional”.