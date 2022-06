¿Larry Angulo sí o Larry Angulo no, David González?

Luego de su paso por América de Cali, el futuro de Larry Angulo se mantiene expectante. Empezará a entrenar con David González en el DIM. ¿Y se queda?

Lo primero que se sabe al respecto públicamente lo dijo el presidente, Daniel Ossa Giraldo en Radio Múnera: “Por temas contractuales, Larry Angulo deberá presentarse a los entrenos. Será un tema que analizaremos con el cuerpo técnico”. Él viene de jugar un año en condición de cedido y desde hace ya un par de meses que salió del cuadro escarlata a la espera de una definición.

Más sobre el futuro de Larry Angulo

“David González sabe qué jugadores teníamos prestados. Vamos a ver. Consideramos que puede haber una población importante de volantes, pero Larry Angulo es un jugador muy interesante que nos puede aportar muchas cosas. Será una decisión conjunta, más de lo que él quiera con su idea de juego”.

Así que todo con Larry Angulo está por verse. Tiene contrato y por eso debe presentarse. Empezará a entrenar y dependerá de lo que vea el DT. Si no, seguramente podría salir cedido otra vez. Ya lo hizo para jugar en La Equidad y América de Cali. Si es que David González considera que no lo necesita, se intentaría algo similar.

En América de Cali no se quedó más allá de que tenía opción de compra por él. Debía decidirse en diciembre. En ese momento tomó la determinación de no hacer uso de la misma, por lo cual el jugador estuvo todo el semestre sabiendo que no seguiría allí. Ahora busca definir si tiene lugar en el DIM o no.