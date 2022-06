La última carta también depende de Envigado… ¡que jugaría con sub-20 ante Tolima!

Así lo advirtió su DT, Alberto Suárez, luego de la caída en casa ante La Equidad (0-3). El equipo que solo hizo un punto en 5 partidos juega la última fecha en Ibagué.

Y eso le importa a Independiente Medellín porque su paso a la final quedó dependiendo de un triunfo en la última fecha visitando a La Equidad y de un triunfo de Envigado sobre Deportes Tolima en ese partido. Si ese par de resultados se dan, el DIM llegaría a 11 puntos y el cuadro ibaguereño terminaría con 10.

Lo que dijo el DT de Envigado sobre ese último partido

“No puedo venir a negarles lo que ustedes acaban de ver. En un año que llevamos acá, nunca tocamos el tema de la actitud en el camerino, pero hoy fue vergonzoso el primer tiempo. Con el respeto que se merece el fútbol, nos merecemos cualquier señalamiento. Así se sencillo”.

“No había un solo motivo para que no se corriera, para que no se asumieran los roles que tenían que asumir. Después, ellos tendrán que dar una razón por tener la actitud que tuvieron. Equidad nos respetó y desde el respeto nos hace dos goles en dos pelotas que devuelven, que estaban muy caracterizadas dentro de la evaluación del partido y sabíamos que podían ser. No se hace que se tenía que hacer para defenderlas. Resolvieron el juego. Hoy los condicionales a favor no aparecían”, añadió.

“Estamos preocupados y aburridos, en el cuerpo técnico, porque esto no tiene por qué pasar. Menos cuando ustedes han sido testigos de que este es un equipo que compita de otra forma. No tengo motivos ni argumentos para justificarme. Siempre nuestra intención es competir bien. Si me toca ir con los Sub-20 a Ibagué, lo haré. En 30 años, no le he rogado a un jugador que corra y que juegue no lo voy a hacer”.

