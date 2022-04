¡La queja del presidente de Alianza tras el partido con el DIM!

Independiente Medellín empató en la visita a Alianza Petrolera y por lo sucedido en el juego, el presidente del local levantó una queja. ¡Dijo que la llevará a FIFA!

Carlos Ferreira, el principal mandatario del club de Barrancabermeja, habló en Blog Deportivo (Blu Radio) sobre lo sucedido en ese juego ante el DIM. Terminó 1-1 con el arbitraje de Andrés Rojas. Contó con un par de polémicas intervenciones en las que debió ir a observar las jugadas en la pantalla.

Las decisiones de Andrés Rojas y la queja del presidente de Alianza Petrolera

Andrés Rojas tomó un par de decisiones que crearon polémica en el partido:

1- Amonestó a Yesid Díaz (defensor del DIM) en una jugada en la que detuvo el juego tomando el balón con la mano luego de un resbalón. Hubo reclamos y un llamado del VAR. Se trataba de una acción considerada como opción clara de gol. Cuando se percató de ellos viendo la jugada en pantalla, cambió la decisión y expulsó al futbolista de Independiente Medellín.

2- Invalidó un gol de Alianza Petrolera por una supuesta falta sobre el arquero Luis Erney Vásquez. Era el tanto del 2-1 y terminó sin contar por lo que consideró que había sido infracción de Bryan Gil.

En palabras de Carlos Ferreira, “la falta ni siquiera es en el área pequeña, lo hace el defensor del Medellín y no nos dan el gol. Pero había ocurrido minutos antes la expulsión de un jugador del DIM, que era injusta. Queda el sabor de que compensan los árbitros sus equivocaciones”, detalló el presidente.

“No puede suceder lo que pasó anoche. Una equivocación de un árbitro FIFA, que no pase nada en el fútbol colombiano. No pedimos que nos regalen nada, pero también imploramos que no nos quiten. Y más con los equipos grandes”, dijo Carlos Ferreira en la entrevista ya citada. Agregó que enviará una comunicación extensiva a la FIFA para que el árbitro Andrés Rojas y al equipo VAR de ese partido “no los inviten más ni al fútbol colombiano ni los partido del campeonato del mundo”.

“Voy a enviar copia al Comité Ejecutivo de la Fifa y a las instancias que sean necesarias. Nosotros no podemos permitir más eso en el fútbol colombiano. Entendemos que pueden ser errores humanos, pero dejan mucho que pensar”, dijo.