Comesaña tras victoria ante La Equidad: “Aquí si no entramos como invitados”

Independiente Medellín derrotó 2-0 a La Equidad en el primer juego del cuadrangular B, el cual se disputó en el Atanasio Girardot.

Sobre esto habló Julio Comesaña en la rueda de prensa posterior al compromiso y admitió que si hubo un cambio en los jugadores con relación a la derrota ante Internacional en la Sudamericana.

“Yo estoy complacido. Si Equidad nos hubiera golpeado primero, hubiera sido otro cuento. Se manejó mucho más la pelota, se hizo un juego más pensado y cuando anotamos el primer gol la cosa se puso mejor a favor de nosotros. Estuvimos atentos al contraataque. El equipo jugó como hay que jugar estos partidos ante un rival incomodo”, inició.

Y agregó que “no nos afectó mucho la derrota ante Inter. Ya sabíamos qué era la Sudamericana para nosotros. También hemos reconocido que nuestro juego y el trabajo no alcanzó. Ahí no hay nada más que decir y sí apuntarle a algo que los muchachos saben que ganaron el derecho a las finales y aquí no entramos como invitados. Vamos a competir”.

Sobre el gran juego de Jean Pineda dijo que “yo digo que es un jugador de toda la cancha. Hoy tuvo el orden que otras veces no tuvo. Estuvo allí con Arregui y jamás nos agarraron mal parados. Además que salía con el balón limpio”.

Finalizó hablando sobre su juego como visitante. “Para mí va en las herramientas que uno tiene, el rival que enfrenta. Todos los partidos no son iguales. Debemos medir nuestro alcance y tratar de sumar siempre. De acuerdo a eso mirar los jugadores que deben jugar. Sin son partidos de arroyar al adversario o llevarlo largo. Yo lo miro como algo estratégico y no como una fórmula de ganar de visitante. Ya hemos aprendido algunas cositas para jugar de visita”.