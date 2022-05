Julio Comesaña responde: ¿Para qué está el DIM en cuadrangulares?

Primer objetivo cumplido. El DIM vuelve a cuadrangulares, ahora con Comesaña al mando. Y él, en su acostumbrada sinceridad, habló de lo que viene. “No elijo rivales”.

En un semestre en el que Independiente Medellín compite en 3 frentes, están llegando los momentos definitivos. El equipo vuelve a unas semifinales de la Liga BetPlay. Clasificó con anticipación. Fue uno de los 4 mejores del Todos contra Todos y llega con mucha ilusión a la nueva fase. Julio Comesaña ya ha estado varias veces en ella. Así habló de lo que viene en esa instancia.

Lo que dijo Comesaña de los cuadrangulares semifinales

“La idea es entrar a las finales para tratar de ganarlas. Competir para ganarlas. No tiene sentido entrar y hacer papelones o no tener posibilidades a la tercera fecha. Me ha pasado y son los momentos más amargos que he vivido. Se viene una avalancha de críticas, entonces dentro de nuestras posibilidades vamos a salir a luchar”, fue lo primero que respondió.

Sobre los posibles rivales dijo: “Hay varios a los que les hemos ganado. ¿Por qué no les podemos volver a ganar? Sabemos que va a ser complejo. Estamos preparados para luchar. Seguimos clasificados en 2 torneos que no han sido prioridad. En la Sudamericana tenemos los rivales ahí. Lo único que tenemos que hacer es ganar. Trataremos de hacer lo mejor”, insistió.

Finalmente dijo: “La clasificación ha sido merecida. No elijo rivales. Lo que nos toque lo aceptaremos con mucho gusto. A los rivales los estudiaremos y si queremos llegar al final, tenemos que ganar”.

La rueda de prensa de Independiente Medellín (Dimayor)