Julio Comesaña: “Nos hicimos tres goles a nosotros mismos”

Julio Comesaña ha desnudado las falencias de Medellín en los compromisos de la Copa Sudamericana. No es su prioridad, pero sirve para corregir cosas.

Independiente Medellín quedó prácticamente eliminado de la Copa Sudamericana al perder su segundo partido consecutivo, esta vez ante 9 de Octubre en Ecuador. Los rojos cometieron errores fatales y dilapidaron su buen comienzo en el certamen continental. Julio Comesaña volvió a dar un diagnóstico crudo y directo.

Independiente Medellín volvió a perder en Copa Sudamericana

Julio Comesaña recalcó que Independiente Medellín no se preparó para ser protagonista en Copa Sudamericana, además de repetir que esa no es su prioridad en este 2022: “En todo el partido tuvimos dificultades. Nos hicimos tres goles nosotros mismos”.

Camargo: golazo y penal cometido en tres minutos con el DIM

El timonel uruguayo manifestó: “El rendimiento de un equipo depende del rendimiento del adversario. Ellos tuvieron más ímpetu. A este nivel no se pueden recibir esos goles. No puede ser así. Desnudamos unas fallas que no deben ocurrir”.

[Marcador final 🔴🔵] Derrota 3-2 en Ecuador

⚽ 36' Edwar López #11

⚽ 36' Edwar López #11

⚽ 65' Miguel Camargo #15

Independiente Medellín quedó en la tercera posición de la Copa Sudamericana con los mismos puntos del colero 9 de Octubre. Los rojos deberán visitar a Internacional de Porto Alegre en la quinta fecha del certamen sudamericano.