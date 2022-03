Julio Comesaña le sacó los trapitos al sol a Nicolás Gallo

Julio Comesaña volvió a criticar el arbitraje contra Independiente Medellín sin importar las posibles sanciones. Incluso, habló de un caso específico de 2021.

Independiente Medellín se vio afectado por las decisiones arbitrales en el juego ante Deportivo Pereira. En menos de 45 minutos, los rojos ya tenían un penal en contra y una expulsión polémica, además de una posible pena máxima a favor que se omitió por parte de Nicolás Gallo.

Julio Comesaña volvió a salirse de casillas y habló del arbitraje sin importar las posibles sanciones, recordando lo sucedido hace unas semanas contra La Equidad, cuando el timonel se negó a responder preguntas. Lo curioso es que el técnico arremetió contra Gallo no solo por lo hecho hoy, sino también en 2021.

Comesaña manifestó: “Contra La Equidad dije que no hablaría de fútbol. Me multaron con cinco millones de pesos no sé por qué. Hoy hablaré de fútbol y también del árbitro; El señor Gallo nos dejó afuera del campeonato el año pasado con un gol anulado a Juan Pablo Gallego. No sé de qué se trata esto contra nosotros”.

Aparte de criticar las decisiones del juez, sobre todo la expulsión de Juan David Mosquera, el experimentado timonel también tocó el tema de un posible penal a favor en los primeros minutos: “Esta noche dejó de pitar un penal clarísimo para nosotros”.