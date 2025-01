Juanfer: “No crean todo lo que dicen” y “voy a ser hincha del Medellín hasta que me muera”

Juanfer Quintero, uno de los futbolistas colombianos más talentosos de su generación, ha vuelto a ser el centro de atención en las últimas horas tras responder a un comentario en Instagram relacionado con su futuro profesional, mientras se rumorea con su salida de Racing, el arreglo con América de Cali y la opción de otra etapa en el DIM.

Él no ha ocultado su deseo de regresar a Colombia, lo que ha despertado múltiples especulaciones sobre posibilidades para él. Son versiones periodísticas. Lo que él ha dicho tiene que ver con la necesidad de volver a su país natal. De ahí en adelante, todo por definirse.

El comentario de Juanfer que encendió las redes

Todo comenzó con una publicación de la cuenta de Instagram “familiapoderosa”, que hacía eco de una afirmación del periodista @psierrar: “De acuerdo a lo manifestado por el periodista @psierrar, Juan Fernando Quintero Paniagua sería el jugador mejor pago del FPC y el salario más alto asumido por el DIM en TODA SU HISTORIA. Ya es decisión del jugador: la gloria con el club del cual es hincha o la plata, dejando atrás los colores rojo y azul. Pensalo bien @juanferquinterop”.

Este comentario no pasó desapercibido para el mediocampista, quien rápidamente salió al paso con su respuesta: “No crean todo lo que dicen. De igual forma voy a ser hincha del Medellín hasta que me muera. Y no se olviden que pertenezco a Racing”.

Sin embargo, su mensaje también dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones, especialmente en lo que respecta a su actual vínculo contractual con Racing. Para que cualquier equipo colombiano pueda contar con los servicios de Quintero, primero deberá llegar a un acuerdo con el club argentino para resolver los términos de su salida.

“Y NO SE OLVIDEN, PERTENEZCO A RACING” 🇨🇴💬 El comentario de Juanfer Quintero a una cuenta partidaria del DIM por las críticas que recibió tras las negociaciones con América de Cali. pic.twitter.com/sHmaHnVjnr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 31, 2024

¿DIM, América o Racing, Juanfer?

El futuro de Juanfer sigue siendo incierto, pero lo que es un hecho es que su posible regreso al FPC ha generado una gran expectativa entre los hinchas. El DIM, club del cual Quintero ha declarado ser hincha en repetidas ocasiones, aparece como una de las opciones más lógicas. Sin embargo, también ha surgido el interés del América de Cali, lo que añade un nuevo matiz a la situación. En Racing esperan el arreglo con algún equipo, siempre y cuando se pague lo que piden.

El amor de Juanfer por el DIM, inquebrantable

Más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que el vínculo de Juanfer con el Medellín va más allá del terreno de juego. Su mensaje reafirma el cariño y respeto que siente por el club poderoso, independientemente de las decisiones que tome en el futuro. Por ahora, los hinchas del fútbol colombiano deberán esperar para conocer el desenlace de esta novela. Lo cierto es que, donde quiera que juegue, Juanfer Quintero seguirá siendo un jugador especial para el fútbol nacional, un talento que lleva consigo los colores rojo y azul en el corazón.