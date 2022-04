Cómo está Felipe Pardo y el pedido de Comesaña

Una de las imágenes que dejó el triunfo de Independiente Medellín sobre Envigado fue la salida con molestias de Felipe Pardo. ¿Qué le pasó?

Jugó los 90 minutos e hizo un gol. No fue sustituido porque a los 72 minutos el equipo ya había usado los 3 momentos que tiene autorizados para las modificaciones. Así que tanto él como Andrés Mosquera Marmolejo debieron aguantar hasta el final. Lo hicieron y el equipo logró mantener el triunfo. En el caso del atacante, la respuesta sobre qué le pasó y cómo está se dio en rueda de prensa.

Julio Comesaña sobre la condición de Felipe Pardo

“El equipo está haciendo un gran esfuerzo y viene una etapa de más esfuerzo todavía. Él salió acalambrado. No venía jugando los 90 minutos y hoy hizo un esfuerzo grande. Trabajó mucho más para el equipo que en otras oportunidades y además hizo algunas jugadas desequilibrantes como la del gol”, fue lo primero que confirmó. No hubo lesión como tal pero sí calambres debido al esfuerzo de jugar todo el partido, algo que no ha estado haciendo con regularidad.

Julio Comesaña agregó: “Sabemos que en ese sentido Pardo mes un jugador muy valioso, pero también tiene que estar en el ritmo que tiene el equipo: en el ida y vuelta con pelota y sin pelota. Él está joven. No es un veterano. No tiene la edad mía todavía. Está en condiciones de hacerlo”, recordó. Es lo que el DT entiende que el referente del equipo debe aportar. A eso le está apuntando.

Para terminar dijo: “Hoy hizo un gran esfuerzo y al final quedó sentado en la cancha con el calambre. Vamos bien. En la medida que tengamos bien a Andrés Ricaurte y a Pipe Pardo, es un aporte de desequilibrio muy grande a favor de nosotros. De momento Felipe suma 12 presencias en la Liga BetPlay, con 3 goles y 3 asistencias.