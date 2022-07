Independiente Medellín: ¿Andrés Felipe Román?

Andrés Felipe Román, lateral derecho de 26 años, pasó a ser agente libre al no renovar el vínculo con Millonarios. ¿Y por qué se le está relacionando con el DIM?

Precisamente por su posición. Independiente Medellín cuenta en su plantel para ese puesto con Juan Guillermo Arboleda y Juan David Mosquera, pero este último protagoniza una situación en el mercado de fichajes que todavía no se ha resuelto. Está abierta la posibilidad de su salida. Así que si llegara a darse, el rumor que surge es que del DIM irían a buscar a Andrés Felipe Roman. Pero es solo eso. Un rumor.

¿Andrés Felipe Román para el lugar de Juan David Mosquera?

Se habla de esa posibilidad, pero es algo que recién está en esa etapa. No está resuelto que Juan David Mosquera se vaya. Hay una opción. Eso es real. De hecho fue por eso que el talentoso de 19 años no estuvo con el equipo en Ibagué para el duelo ante Deportes Tolima. Se piensa en no arriesgarlo para, en determinado caso, no frustrar la posible negociación que lo lleve a un equipo del exterior.

Si es que eso llega a darse, seguramente Independiente Medellín sí saldrá al mercado de fichajes en busca de un jugador para ese puesto. Y, claramente, la posibilidad de Andrés Felipe Román sería una para analizar. Es un jugador de 26 años que ha jugado toda su carrera profesional en Millonarios. Estuvo cerca de ser jugador de Boca Juniors pero un tema de salud hizo imposible la negociación. Volvió al cuadro albiazul y dejó de jugar por su decisión de no renovar contrato.

Así que Andrés Felipe Román está a la expectativa de definir su futuro mientras en Independiente Medellín también se aguarda para definir la situación con Juan David Mosquera. Por ahora no hay relación entre ellos. ¿Y la habrá? Dependerá de la forma en que avance el tema en el DIM y de que el jugador no tenga otra posibilidad antes de eso.