Increíble versión de lo que pasaría con Bryan Castrillón en el DIM

Pasó un partido más del DIM y Bryan Castrillón solo jugó un rato. ¿Por qué? A la explicación de Comesaña se suma una muy extraña de un periodista.

Mauricio González Arteaga, periodista con presente en Telemedellín Sports y DirecTV, la dio a través de un mensaje en su cuenta en Twitter: “Nos contaron que Bryan Castrillón no tiene la actitud adecuada ni madura para ser considerado por Comesaña en la titular de Independiente Medellín. Le falta compromiso con su trabajo más el hecho de que no ha aprovechado el poco tiempo recibido, haría que incluso JM Cuesta esté un paso adelante”.

¿Qué ha dicho Comesaña del porqué Bryan Castrillón no es titular?

Lo respondió en rueda de prensa el pasado 15 de febrero: “Él es un joven con muy buenas condiciones pero tiene que fortalecerse. Independiente Medellín es un club que plantea otras dificultades, otras exigencias, otra presión. A él le fue muy bien en Pereira con el tema del descenso o sea que no es que no sea capaz. Pero él me tiene que invitar a mí en los entrenamientos y los partidos cuando entra, decirme sin decirlo que lo mire, que ahí está. Él y todos”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Cuando él me invite, no voy a mirar para otro lado. Yo quiero explotarlo, tenerlo, porque es un jugador rápido, pero necesitamos ida y vuelta, agresividad y continuidad en el juego. Y en un equipo que todavía no se ha solidificado futbolísticamente en todas sus líneas, es probable que a algunos jugadores les toque entrar y no encuentren eco ni encuentren el juego y les cueste. A él en algún momento le va a tocar, le voy a dar continuidad y tendrá que responder. Es lo que esperamos. Por eso lo dejamos acá. Es un buen jugador”.

Esa es la verdad pública que dice el DT respecto a un Bryan Castrillón que volvió al DIM tras destacarse en una campaña histórica de Deportivo Pereira (jugó cuadrangulares y una final, fue titular 35 veces e hizo 13 goles). En el DIM, por ahora, no ha sido titular y solo tiene 134 minutos de juego. Viene de disputar 25 minutos en la caída ante Santa Fe.