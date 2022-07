¡Éxitos, Juan David Mosquera! Transferencia confirmada

Ahora sí se hizo oficial el negocio por el que Juan David Mosquera sale de Independiente Medellín. El canterano del DIM tendrá su primera experiencia internacional.

Confirmado por Independiente Medellín: “Juan David Mosquera López, el lateral derecho de 19 años, continuará su carrera en el Portland Timbers del fútbol de los Estados Unidos. Tras varias semanas de negociaciones, se ha dado el traspaso definitivo de Juan David al fútbol internacional”.

“Cachi”, nacido el 5 de septiembre de 2002 en la ciudad de Cali, tuvo sus inicios en la escuela Sarmiento Lora, siendo parte en varias ocasiones de la Selección Valle y donde gracias a sus buenas actuaciones fue observado por los ojeadores del Deportivo Independiente Medellín.

En 2018, el lateral se unió a las fuerzas básicas del Equipo del Pueblo, fue llamado a la Selección Antioquia Juvenil, donde ganó el Torneo Nacional Interligas y a la Selección Colombia Sub 20.

Para el 2020 fue ascendido por el profesor Aldo Bobadilla y tuvo su debut el 7 de febrero de ese año frente a Patriotas.

Mosquera participó con la camiseta del Poderoso en la liga local, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, fue campeón de la Copa Colombia 2020.

Nuestros mejores deseos para Juan David, que ahora representará al Poderoso por las canchas del mundo”.

A peek at our newest Timber ⤵️ pic.twitter.com/7kDVnXBgt5

Smiling at this one 😁🇨🇴

Welcome to the Rose City, Juan David Mosquera!

— Portland Timbers (@TimbersFC) July 27, 2022