¿En qué condiciones prestó el DIM a Bryan Castrillón?

Bryan Castrillón lleva 10 partidos en el fútbol argentino y surge la pregunta por el buen rendimiento que está mostrando. ¿Podría volver al DIM?

La respuesta es que todo depende de lo que decida el Club Unión de Santa Fe. Es el equipo que lo acogió en condición de cedido. Llegó por 18 meses y una opción de compra. Así que hasta finales de 2023, es el cuadro argentino el que decide sobre el futbolista canterano de Independiente Medellín. Podría comprar sus derechos en cualquier momento, aunque hay 2 opciones.

Bryan Castrillón y las opciones de compra de Unión

Unión tiene dos opciones para quedarse con la ficha de Bryan Castrillón. La primera aplica hasta el 30 de junio de 2023. En ella la cifra ronda el millón de dólares. La segunda termina a finales de ese año, con un monto mayor. En conclusión, Independiente Medellín puede vender al jugador en cualquier instante, con diferentes cifras. Es una decisión que depende de Unión.

Por ahora la escuadra argentina disfruta del jugador. Lo ha tenido en 10 partidos. Son 7 de la Liga, 2 de la Sudamericana y uno de la Copa. En total son 623 minutos de acción. Marcó 2 goles (Banfield y Vélez) y 4 asistencias. El rendimiento ha sido muy destacado, luego de un semestre en el que no tuvo muchas oportunidades con la camiseta del Poderoso bajo el mando de Julio Comesaña.

Lo que dijo Bryan Castrillón de su salida del DIM (Caracol Radio)

– “Con Comesaña teníamos una relación normal. Era solo deportiva, de fútbol. Aprendí cosas de él, de su experiencia, pero no era nada más de algo futbolístico. Cuando terminé en Pereira tuve varias opciones para salir al fútbol del exterior y él no me dejó. Me llamó para decirme que iba a contar conmigo y que iba a ser muy importante. Entonces llego a Medellín y pasan estas cosas, pero todo es aprendizaje. Todo es para mejorar y todo es experiencia”.

– “Las negociaciones para irme del DIM estaban antes de jugar el último partido contra La Equidad. Mi decisión era irme. Tenía eso pensado. Todavía no estaba el ídolo (David González). De vez en cuando hablo con él. Jugué con él y tengo una linda amistad. Es alguien de admirar”.

– “Al salir del Pereira tenía ofertas de México y Portugal. Decidí Argentina porque es un lindo fútbol y una linda oportunidad. Sentía que me iba a hacer bien a aprender la cultura de acá. Creo que tomamos una buena decisión”.