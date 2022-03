¡Elogio de Comesaña a la hinchada de Independiente Medellín!

Independiente Medellín vive un momento de armonía entre jugadores, cuerpo técnico y afición. Todos juntos van construyendo un equipo que ilusiona.

Así lo entiende el DT, Julio Comesaña, quien elogió a los aficionados del DIM luego del empate visitando a Deportivo Pereira. Allí, en condición de visitante, el Poderoso contó con el acompañamiento de cerca de 4 mil aficionados. Eso no pasó inadvertido. No para el entrenador que lo destacó en la rueda de prensa que dio en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Julio Comesaña y el elogio a los hinchas del DIM

“No digo que nuestra hinchada es única porque hay otras que también acompañan, pero sí que es una hinchada que genera eso que está generando en los jugadores: empuje y coraje”, destacó. Da a entender que presencia y el aliento en las tribunas ha contribuido en la consecución de resultados como ese 1-1 en Pereira jugando con 10.

Y agregó: “El Medellín está jugando con las piernas y con la mente, pero hay que poner corazón porque con las piernas y la mente solas no alcanza a veces. Y con el corazón solo muchas veces sí alcanza. Entonces estoy feliz porque estamos teniendo oficio, estamos sabiendo manejar la adversidad, nos entregamos, luchamos y no hacemos cosas que afeen el espectáculo. No nos tiramos al piso, no hacemos tiempo, no tiramos la pelota para afuera ni pegamos patadas. Seguimos construyendo un equipo que va a estar para cosas importantes”, recordó.

Actualmente el DIM está entre los 8 de la Liga BetPlay y logró el cupo en la fase de grupos de la Sudamericana. Compite en dos frentes con muy buenos resultados. La armonía que se ha creado alrededor de este equipo ilusiona. El DT es uno de los que más cree en lo que se está consiguiendo.